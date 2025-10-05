Operador de grúa muere tras ser atropellado por un vehículo que pasaba

Un operador de grúa murió después de ser atropellado por un vehículo en movimiento la madrugada del sábado en Laurel, Maryland.

La Policía de Parques dijo que el incidente ocurrió en la autopista Baltimore-Washington en dirección sur, cerca de la Ruta 197 a las 12:47 a. m.

En ese momento, el operador estaba ayudando a un conductor varado, cargando su automóvil en la plataforma de su grúa, cuando fue golpeado por un vehículo que pasaba.

El conductor de dicho vehículo permaneció en el lugar.