Capturan al líder del Tren de Aragua en México

Un operador de la banda criminal venezolana Tren de Aragua, acusado de varios feminicidios entre otros delitos, fue detenido en México junto a dos de sus colaboradores directos, informaron este sábado autoridades.

Estados Unidos incluyó en febrero en su lista de organizaciones terroristas extranjeras a este grupo criminal transnacional especializado en secuestros, extorsiones y asesinatos.

El detenido, identificado como Nelson Arturo N, es señalado como «líder y principal operador en México» de esta banda, además de estar vinculado con delitos de «trata de personas, venta de narcóticos, homicidio, secuestro y extorsión», según un comunicado conjunto de las autoridades.

A Nelson «se le considera autor intelectual y material de diversos feminicidios», destacó por su parte el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, en su cuenta de X.

Los detenidos operaban en los estados centrales de Puebla, Morelos, Estado de México y en diversas alcaldías de la capital, añadió García.

Nelsón Arturo N, de 29 años y cuya nacionalidad no fue precisada, era buscado además por delitos contra la salud y asociación delictiva.

Al momento de la detención, los tres individuos portaban más de 150 dosis de diversas drogas.