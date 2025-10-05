Abrego García gana solicitud de audiencia sobre si los cargos de contrabando son ilegalmente «vengativos»

Un juez federal concluyó que el procesamiento por parte del Departamento de Justicia de Kilmar Abrego García por cargos de tráfico de personas podría ser una represalia ilegal después de que éste demandara con éxito a la administración Trump por su deportación a El Salvador.

El caso de Abrego García , un ciudadano salvadoreño que trabajaba como trabajador de la construcción en Maryland, se ha convertido en un símbolo de la lucha partidista en torno a la política migratoria radical y la agenda de deportaciones masivas del presidente Donald Trump.

La jueza del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Waverly Crenshaw, concedió el viernes por la noche una solicitud de los abogados de Abrego García y ordenó el descubrimiento y una audiencia probatoria en el esfuerzo de Abrego García por demostrar que el caso federal de tráfico de personas en su contra en Tennessee es una represalia ilegal.

Crenshaw afirmó que Abrego García había demostrado que existen «algunas pruebas de que la acusación en su contra podría ser vengativa». Dichas pruebas incluían declaraciones de varios funcionarios de la administración Trump y el cronograma de la presentación de los cargos.

El Departamento de Seguridad Nacional remitió las preguntas al Departamento de Justicia, que no respondió inmediatamente a una consulta sobre el caso el sábado.

En su fallo de 16 páginas, Crenshaw dijo que muchas declaraciones de funcionarios de la administración Trump “generan motivos de preocupación”, pero una se destacó.

Esa declaración del fiscal general adjunto Todd Blanche, en un programa de Fox News después de que Abrego García fuera acusado en junio, pareció sugerir que el Departamento de Justicia acusó a Abrego García porque ganó su caso de deportación injusta , escribió Crenshaw.

Las “notables declaraciones de Blanche podrían establecer directamente que las motivaciones de los cargos criminales (contra Abrego García) surgen de su ejercicio de sus derechos constitucionales y estatutarios” de demandar por su deportación “en lugar de un deseo genuino de procesarlo por presunta mala conducta criminal”, escribió Crenshaw.

Asimismo, Crenshaw señaló que el Departamento de Seguridad Nacional reabrió una investigación sobre Abrego García días después de que la Corte Suprema de Estados Unidos dijera en abril que la administración Trump debe trabajar para traer de regreso a Abrego García.

Abrego García fue acusado el 21 de mayo y encausado el 6 de junio , el día en que Estados Unidos lo trajo de una prisión en El Salvador de regreso a Estados Unidos. Se declaró inocente y ahora está detenido en Pensilvania .

Si es declarado culpable en el caso de Tennessee, Abrego García será deportado, según informaron las autoridades federales. Un juez de inmigración estadounidense ha denegado su solicitud de asilo , aunque puede apelar.

El ciudadano salvadoreño tiene esposa e hijos estadounidenses y ha vivido en Maryland durante años, pero emigró a Estados Unidos ilegalmente cuando era adolescente.

En 2019, fue arrestado por agentes de inmigración. Solicitó asilo, pero no cumplía los requisitos porque llevaba más de un año en Estados Unidos. Sin embargo, el juez dictaminó que no podía ser deportado a El Salvador , donde corría peligro por parte de una pandilla que atacaba a su familia.

Los cargos de tráfico de personas en Tennessee se derivan de una detención de tráfico en 2022. No fue acusado en ese momento.

Los funcionarios de la administración Trump han librado una implacable campaña de relaciones públicas contra Abrego García, refiriéndose repetidamente a él como miembro de la pandilla MS-13 , entre otras cosas, a pesar del hecho de que no ha sido condenado por ningún delito.

Los abogados de Abrego García han denunciado los cargos criminales y los esfuerzos de deportación, diciendo que son un intento de castigarlo por enfrentarse a la administración.

Ábrego García afirma que, mientras estuvo preso en El Salvador, sufrió palizas, privación del sueño y tortura psicológica. El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, ha negado estas acusaciones .