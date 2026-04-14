Arrestan a un hombre desnudo sospechoso de robos en viviendas

Los agentes persiguieron y arrestaron a un hombre desnudo sospechoso de irrumpir en las casas de sus vecinos en Centreville, Virginia, mientras estaba sin ropa.

A primera hora del lunes, los detectives localizaron a Sedrick Walker, de 21 años, en las cámaras de seguridad y, con la ayuda de drones, lo siguieron hasta su casa, según informó la policía del condado de Fairfax.

“Mientras estábamos allí, cuando lo detuvieron, la comunidad se alineó a lo largo de la carretera, vitoreando y aplaudiendo”, dijo el mayor Jim Curry durante una conferencia de prensa. “Nunca había visto nada igual, con vítores y gritos de alegría por su detención”.

La policía cree que Walker está detrás de una serie de robos y tentativas de allanamiento en el barrio de London Towne durante cuatro días en marzo y el 1 de abril. En las tres ocasiones en que el sospechoso logró entrar en las casas, no robó nada .

Partiendo de un retrato robot, luego de una fotografía y finalmente de un vídeo, la policía había estado intentando localizar al hombre, que solo vestía zapatillas deportivas y llevaba el rostro cubierto.

Para su captura, «utilizamos literalmente cámaras propiedad del departamento y las desplegamos en espacios públicos porque sabíamos que volvería», dijo el jefe de policía Kevin Davis.

Curry declaró que la policía desplegó drones después de que un agente viera a un hombre desnudo en una cámara alrededor de las 4:45 de la madrugada del lunes.

“Pudieron elevarse en el aire muy rápidamente, en menos de 30 segundos, y vieron exactamente lo que nuestro detective vio en la cámara: nuestro sospechoso desnudo”, dijo Curry.

Según los informes, Walker huyó al ser confrontado por la policía y fue perseguido por un oficial veterano con 20 años de servicio en el cuerpo. Imágenes de dron lo mostraron dando vueltas alrededor de un grupo de casas adosadas antes de saltar una cerca y entrar corriendo por la puerta trasera de su propia casa.

Curry afirmó que la policía ha estado vigilando el vecindario desde el último intento de robo, ocurrido el 1 de abril en la cuadra 14800 de Palmerston Square.

“Estas operaciones se han estado llevando a cabo desde el 1 de abril, todas las mañanas, aunque tal vez no nos hayan visto. Desde las 3 o las 6 de la mañana, los detectives han estado fuera de sus autos, a la intemperie, escondidos entre los arbustos, esperando este preciso momento”, dijo Curry. “Y aquí valió la pena”.

Los detectives obtuvieron una orden de registro para la casa de Walker, y los agentes entraron para convencer al joven de 21 años de que bajara para ser detenido.

Walker fue acusado de robo con allanamiento de morada, dos cargos de allanamiento para cometer un delito menor, cuatro cargos de exhibicionismo, dos cargos de entrada ilegal, uso de máscara en público y obstrucción a la justicia. Permanece detenido sin derecho a fianza en el Centro de Detención para Adultos del Condado de Fairfax.

No tiene antecedentes penales y no estaba previamente en el punto de mira de la policía de Fairfax.

Cuando se le preguntó sobre su posible estado mental, Curry dijo: “Las acciones que vimos hoy fueron las de alguien que era plenamente consciente de nuestros agentes: desafió a la policía, ‘deténgase, no se mueva’, sabía lo que estaba haciendo, corrió lo suficientemente lejos como para tener la lucidez de rodear un grupo de casas adosadas, eludir la captura de nuestros agentes y luego entrar por la parte trasera de una puerta y esconderse dentro de su casa”.

La policía indicó que no está claro si Walker tenía algún motivo para atacar las casas de sus vecinos. Sin embargo, a los agentes les preocupaba la posibilidad de que el comportamiento del ladrón desnudo se intensificara.

“Gracias a Dios nunca ha hecho daño físico a nadie, y pueden imaginarse cómo serían esos crímenes y en qué se estaban convirtiendo, en mi opinión”, dijo Davis. “Era solo cuestión de tiempo”.

La policía ha pedido a cualquier persona que tenga información sobre el caso que se ponga en contacto con el departamento al 866-411-8477.