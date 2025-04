Oficial de policía acusado de homicidio vehicular en un accidente fatal

Un oficial de policía del condado de Anne Arundel ha sido acusado de cargos, incluido homicidio vehicular, en relación con lo que los investigadores dicen que fue una persecución no autorizada que condujo a la muerte de Joshua VanderZiel, de 21 años, de Laurel, Maryland, el año pasado.

En una conferencia de prensa el miércoles, el fiscal general de Maryland, Anthony Brown, describió cómo Alexander Mason Rodríguez, de 30 años, inició una persecución con VanderZiel el 10 de agosto de 2024.

Rodríguez persiguió a VanderZiel durante más de seis kilómetros desde el condado de Anne Arundel hasta el condado de Prince George sin encender las luces ni las sirenas. Continuó la persecución hasta que VanderZiel finalmente estrelló su motocicleta contra el lateral de un camión de plataforma en Washington Boulevard, en el condado de Howard, y falleció, dijo Brown.

“El oficial Rodríguez, en su camioneta policial, persiguió la motocicleta de Joshua a través de los límites del condado, alcanzando velocidades de hasta 100 millas por hora”, dijo Brown.

Brown dijo que dos personas dentro del camión, junto con un testigo en un tercer vehículo, intentaron ayudar a VanderZiel.

“Tres civiles… sabían que la vida de alguien estaba en peligro y llamaron al 911, pero no al oficial Rodríguez”, dijo Brown.

En lugar de eso, Brown describió cómo, según la investigación, Rodríguez dio la vuelta más allá del lugar del accidente y se dio a la fuga.

“Dejó a Joshua, que murió en la oscuridad”, dijo.

Según su obituario, VanderZiel sirvió como lingüista ruso para la Marina en Baltimore durante dos años.

Allison Green, jefa de la División de Investigaciones Independientes de la Fiscalía General, dijo que durante la persecución, “el oficial Rodríguez no notificó al despacho del departamento que estaba involucrado en una persecución”.

Green también dijo que Rodríguez no encendió sus luces ni sirenas.

“Después de la colisión, no se detuvo en el lugar, no regresó al lugar, no hizo una notificación sobre la colisión, no proporcionó ayuda médica ni solicitó asistencia médica de emergencia para la colisión”, dijo.

Agregó: “Después de la colisión, el oficial Rodríguez regresó al condado de Anne Arundel y completó su turno de trabajo”, sin hacer un informe verbal o escrito sobre el accidente.

Rodríguez, quien había estado en el Departamento de Policía del Condado de Anne Arundel durante dos años, según Brown, ahora enfrenta dos cargos de homicidio vehicular, un cargo de no permanecer en la escena de un accidente donde ocurre una muerte y cuatro cargos de mala conducta en el cargo.

Brown y Green enfatizaron que la acusación contra Rodríguez no debe verse como una condena a las agencias policiales.

“La gran mayoría de los agentes del orden… son honestos y respetuosos de la ley”, dijo Brown.

«Este no es un juicio contra ningún departamento de policía ni contra todos los oficiales del estado de Maryland», añadió Green.

En una declaración emitida después de la noticia de la acusación de Rodríguez, el jefe de policía de Anne Arundel, Amal Awad, dijo, en parte, «Hemos cooperado plenamente y hemos estado trabajando en conjunto con la Oficina del Fiscal General desde las etapas iniciales de esta investigación».

El jefe también dijo que el estatus de Rodríguez ha cambiado de suspendido con goce de sueldo a suspendido sin goce de sueldo.

“Las presuntas acciones del oficial Rodríguez contenidas en esta acusación son profundamente perturbadoras y no representan a los hombres y mujeres del Departamento de Policía del Condado de Anne Arundel”, agregó Awad.