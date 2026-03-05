Britney Spears fue arrestada y liberada, aunque el cargo no está claro.

Britney Spears fue arrestada el miércoles por la noche en el sur de California y fichada temprano a la mañana siguiente, aunque el cargo no estaba claro, según el sitio web de la oficina del Sheriff del Condado de Ventura

Se dejaron mensajes solicitando comentarios a la oficina del sheriff, a la Patrulla de Carreteras de California, que fue identificada como la agencia que realizó el arresto, y al representante de Spears.

Spears fue arrestada alrededor de las 9:30 p. m. en el condado de Ventura y liberada el jueves, según los registros de la oficina del sheriff. Tiene programada una cita para comparecer ante el tribunal el 4 de mayo.

Spears, nacida en Misisipi y criada en Luisiana, fue un fenómeno del pop adolescente que se convirtió en una superestrella clave de los años 90 y 2000. Saltó a la fama desde «The Mickey Mouse Club» de Disney Channel hasta MTV y más allá, con éxitos que marcaron una época como «… Baby One More Time», «Oops! … I Did It Again» y «Toxic».

La mayoría de sus álbumes han sido certificados platino, según la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos, con dos títulos de diamante: «… Baby One More Time» de 1999 y «Oops! … I Did It Again» de 2000. Su último álbum de larga duración, «Glory», se lanzó en 2016.

Spears se convirtió en el foco de atención de los tabloides a principios de la década de 2000 y en una fuente de escrutinio público mientras luchaba contra una enfermedad mental y los paparazzi documentaban los detalles de su vida privada.

Más tarde, a medida que la opinión pública evolucionó para reconocer la cobertura mediática misógina de la época, la lucha de Spears por controlar su vida se convirtió en el foco del movimiento #FreeBritney . En 2008, Spears fue puesta bajo una tutela judicial, dirigida principalmente por su padre y sus abogados, que controlaría sus decisiones personales y financieras durante más de una década. Esta tutela se disolvió en 2021. Dos años después, publicó sus memorias, un best-seller revelador, «The Woman in Me».