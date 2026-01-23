Nuevo presupuesto de MD contempla aproximadamente $1.8 mil millones en recortes, ajustes y transferencias

El gobernador Wes Moore tiene previsto cerrar el déficit proyectado del estado, estimado en $1.4 mil millones, mediante una serie de recortes, reasignaciones de fondos y transferencias, según su más reciente presentación presupuestaria revelada el martes.

Si bien el gobernador Moore y su equipo destacan el presupuesto de $70.8 mil millones como una victoria para la responsabilidad fiscal, ya que el plan no incluye aumentos de impuestos ni tarifas, un análisis más detallado del mismo revela información adicional.

Para lograr un presupuesto equilibrado, como lo exige la ley estatal, el gobernador Moore propone un total de $1.8 mil millones en recortes, reasignaciones y transferencias provenientes de otros fondos. Parte de ese dinero provendrá del Fondo Estratégico de Inversión en Energía del estado, así como de la reasignación de recursos del presupuesto de capital, lo que implica posponer proyectos de construcción para una fecha posterior.

La propuesta presupuestaria del gobernador incluye aproximadamente $900 millones en recortes, entre ellos $150 millones a la Administración de Discapacidades del Desarrollo, $120 millones en ahorros al otorgar a los empleados estatales un ajuste por costo de vida del 1.5 % en lugar del 2 %, y $79 millones en ahorros al no aumentar las tarifas a los proveedores del Departamento de Servicios Humanos, el Departamento de Educación del Estado de Maryland y el Departamento de Salud de Maryland.

“A través de esta propuesta presupuestaria, nuestra administración está optando por proteger a nuestra gente, enfocarse en reducir los costos para las familias trabajadoras y fortalecer la competitividad económica de nuestro estado, todo sin aumentar impuestos ni tarifas”, dijo el gobernador Moore.

La administración también propone la creación de 250 nuevos puestos de trabajo, a pesar de la congelación de contrataciones en el estado. Según funcionarios de la administración, estos nuevos puestos se utilizarán para ayudar al estado a cumplir con los requisitos de la llamada One Big Beautiful Bill y para garantizar que las agencias corrijan hallazgos repetidos señalados en diversas auditorías.

En general, la propuesta presupuestaria mantendrá un Fondo para Días Lluviosos del 8 % y un saldo mínimo de efectivo de $100 millones, según indicó el gobernador Moore. También se asignan $124 millones para la seguridad pública, lo que representa un aumento de $2 millones con respecto al año pasado, así como una inversión de $352 millones en vivienda.

“Seguiremos trabajando con nuestros socios en la Asamblea General para presentar un presupuesto equilibrado que realice inversiones históricas en educación, aplicación de la ley y programas de energía. Los habitantes de Maryland cuentan con nosotros para ofrecer resultados, y este presupuesto marca el próximo capítulo en la construcción de un Maryland más seguro, más asequible y más competitivo”, añadió el gobernador Moore.

El plan también traslada el 50 % de la carga de los planes de jubilación de maestros, bibliotecarios y trabajadores de colegios comunitarios a las jurisdicciones locales.

Foto:

El gobernador Moore ofrece una conferencia de prensa para anunciar el presupuesto del año fiscal 2027, por Pat Siebert, en 100 State Circle, Annapolis, MD 21401 / MDGovPics