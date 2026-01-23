Moore, presenta el presupuesto fiscal para 2027

El gobernador Wes Moore (D) dio a conocer el miércoles una propuesta de presupuesto fiscal 2027 de $70.8 mil millones que, según dijo, aumenta los fondos para iniciativas de educación, vivienda y policía, al tiempo que cierra una brecha presupuestaria de $1.5 mil millones sin aumentar los impuestos ni las tarifas.

El presupuesto, el último del mandato actual de Moore, llega en un momento en que el estado enfrenta profundos recortes a la fuerza laboral federal y una economía estancada.

“Conocemos las cifras y Maryland se verá obligado a hacer más con menos”, declaró Moore en una conferencia de prensa para presentar el presupuesto. “Pero quiero que todos en el estado entiendan esto: ser fiscalmente responsables y disciplinados no significa que dejemos de invertir en lo que más importa a los habitantes de Maryland. Significa que seremos más específicos. Nos basaremos más en los datos para nuestras inversiones”.

El presupuesto depende de recortes y transferencias de fondos o canjes de bonos por efectivo.

“Este presupuesto no aumenta los impuestos ni las tasas en Maryland”, dijo Moore a los periodistas.

El líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Jason Buckel (republicano de Allegany), dijo que el presupuesto “se basa en gran medida en trucos contables” que no generan cambios significativos en el gasto.

“Estamos gastando más que el año pasado, aumentando el gasto en educación de Medicaid y Blueprint, sin reducir el tamaño del gobierno estatal ni sus costos”, declaró Buckel. “Afortunadamente, el mercado de valores y el crecimiento económico nacional permitieron que nuestros ingresos siguieran creciendo, creando la ilusión de que Maryland mantiene una trayectoria fiscal estable, lo cual no es cierto en absoluto”.

El presupuesto general incluye el presupuesto estatal de $27.7 mil millones, la parte por la cual el estado grava directamente a los residentes de Maryland. Esto representa aproximadamente $154 millones menos que la asignación prevista de casi $27.9 mil millones para el presupuesto general actual, que aumentó en más de $950 millones debido a un gasto mayor al previsto en programas como Medicare.

Moore dijo que el presupuesto se desarrolló en consulta con la legislatura.

“Nuestra administración no se limitó a presentar este presupuesto a la Asamblea General”, dijo Moore. “Colaboramos y trabajamos con la Asamblea General. Los miembros de la Asamblea General con quienes tuvimos el honor de trabajar pueden ver su trabajo, su huella en todo este presupuesto propuesto”.

Para cerrar la brecha proyectada, Moore depende de casi $1.1 mil millones en transferencias de efectivo. Esto incluye $150 millones de la cuenta de reserva del impuesto sobre la renta local. Los funcionarios de presupuesto afirmaron que el dinero representa un sobrepago a la cuenta que no tendrá que reembolsarse.

El presupuesto también incluye una serie de canjes de bonos por efectivo.

El estado planeaba enviar $167 millones a la Autoridad de Tránsito del Área Metropolitana de Washington (WMATA) el próximo año. El pago se habría realizado con cargo al presupuesto operativo. En cambio, Moore planea usar el dinero para equilibrar el presupuesto. El dinero prestado, que podría destinarse a otros proyectos, como la construcción y renovación de escuelas, se utilizará para el pago de la WMATA.

Otras transferencias incluyen:

292 millones de dólares del Fondo de Inversión en Energía Estratégica.

145 millones de dólares del fondo de emergencia, lo que eleva el saldo al 8% de los ingresos del fondo general, de acuerdo con una recomendación legislativa. Esta cantidad supera el mínimo legal del 5%.

$187 del Fondo de Responsabilidad Fiscal, una cuenta que contiene los impuestos sobre las ganancias de capital, una fuente de ingresos volátil.

Moore recibe otros $100 millones del Fondo de Inversión Estratégica en Energía para otorgar nuevamente a los clientes de servicios públicos un pago único de $40 para compensar las altas facturas. Esta cantidad es la mitad de la otorgada el año pasado.

El SEIF, que se utiliza para proyectos de eficiencia energética y energía limpia, como programas para residentes de Maryland de ingresos bajos y moderados, ha crecido exponencialmente en los últimos años a medida que las empresas de servicios públicos han optado por pagar al fondo «pagos de cumplimiento alternativo» en lugar de cumplir con los mandatos estatales sobre la proporción de energía renovable que deben suministrar.

En el año fiscal 2025, se destinaron al SEIF casi 365 millones de dólares en pagos de cumplimiento alternativo, lo que representa aproximadamente el 54 % de sus ingresos. Anteriormente, estos pagos habían sido una contribución minoritaria al fondo.

Los pagos por cumplimiento de alternativas solares han aumentado en parte porque la legislatura, en 2019, incrementó el mandato de energía solar para las empresas de servicios públicos, según un informe de enero de la Administración de Energía de Maryland. Los pagos no solares se han disparado porque los mercados energéticos han abaratado sistemáticamente los pagos por cumplimiento de alternativas que los «créditos de energía renovable» obligatorios.

El año pasado, el gobernador y la legislatura enfrentaron un déficit presupuestario estructural de $3.3 mil millones. El presupuesto se equilibró mediante una combinación de recortes, transferencias únicas de fondos y $1.6 mil millones en aumentos de impuestos para finalizar la legislatura de 2025 con un superávit presupuestario proyectado de $300 millones para el año siguiente.

Pero el otoño pasado, los funcionarios se enteraron de que el superávit previsto se había convertido en un déficit proyectado cercano a los 1.600 millones de dólares, incluyendo 1.200 millones en efectivo. La administración y los legisladores señalaron las políticas del presidente Donald Trump como la causa del cambio presupuestario.

“En pocas palabras, Donald Trump sucedió”, dijo el secretario interino de Presupuesto, Yaakov “Jake” Weissmann.

A pesar de las previsiones conservadoras de ingresos, Maryland sufrió el impacto de las reducciones de personal federal. Hasta la fecha, se han recortado casi 25.000 empleos federales en Maryland. Los aranceles y la inflación también influyeron.

Weissman dijo: “Lo que nadie podría haber predicho fue el caos en DC. La abdicación del gobierno responsable y los ataques que dañaron a Maryland más que a cualquier otro estado de la nación, costando el 15% de nuestra fuerza laboral federal sus empleos y aumentando los costos presupuestarios en una variedad de formas”.

El delegado Jefferson Ghrist (republicano de Upper Shore), miembro del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes, atribuyó los problemas presupuestarios del estado al gasto derrochador.

“No he visto nada en la propuesta presupuestaria del gobernador que aborde los problemas a largo plazo que han creado estos enormes agujeros presupuestarios”, declaró Ghrist. “Solo estamos preparando a los habitantes de Maryland para otra ronda de aumentos de impuestos después de las elecciones. Es decepcionante”.

El presupuesto también incluye algunas decisiones difíciles, como $150 millones en recortes de gastos en la Administración de Discapacidades del Desarrollo. Los defensores afirman que los recortes combinados, incluyendo la contribución federal, reducen la financiación en $300 millones.

“Desde la última sesión, la Administración Moore ha dialogado con las partes interesadas para debatir cuestiones financieras y programáticas relacionadas con los programas de la DDA”, declaró Laura Howell, directora ejecutiva de la Asociación de Servicios Comunitarios de Maryland, en un comunicado. “Si bien agradecemos estas conversaciones, nos preocupa el impacto de los recortes propuestos para el año fiscal 2027, además de los recortes presupuestarios que se mantuvieron en el año fiscal 2026. La propuesta actual deberá evaluarse y perfeccionarse para evitar mayores impactos negativos en los residentes de Maryland con discapacidades del desarrollo”.

El año pasado, los defensores se movilizaron para restablecer los recortes de financiación propuestos a la Administración de Discapacidades del Desarrollo.

También se pedirá a los gobiernos locales que profundicen más.

“Diría que hemos trabajado con nuestras jurisdicciones locales para llegar a estas soluciones”, dijo Moore. “Estamos trasladando los costos a los municipios porque, cuando revisan sus presupuestos, saben qué porcentaje de ellos también está financiado por el estado. Esto simplemente garantiza que coincidamos en las prioridades y que exista una medición de la distribución al considerar cómo financiar estas prioridades”.

Weissmann, durante la conferencia de prensa, dijo que el presupuesto incluye transferir el 50% del aumento de los costos de jubilación en la educación K-12, colegios comunitarios y bibliotecas a los gobiernos locales, con un costo estimado de $39 millones.

La propuesta también estabiliza las subvenciones por disparidad de fondos a los gobiernos locales en los niveles del año actual.

“La ayuda a los gobiernos locales aumenta este año en el presupuesto, incluso con ese cambio de costos”, dijo Weissman. “Nuestros gobiernos locales están recibiendo más dinero del estado este año que el año pasado”.

Los colegios comunitarios también verán algunas fórmulas de financiación estatal limitadas a un máximo del 3% en función de la inscripción.

El líder de la minoría republicana, el senador Stephen S. Hershey Jr. (republicano por Upper Shore), expresó su preocupación por la transferencia de costos a los gobiernos locales. Si bien el presupuesto no parece aumentar los impuestos ni las tasas, «hay muchos aspectos subyacentes que nos hacen reflexionar».

“La propuesta transfiere responsabilidades adicionales a los condados y municipios, lo que aumenta la probabilidad de que los gobiernos locales impongan impuestos locales más altos. Además, se basa en la movilización y el desvío de fondos para financiar el gasto continuo”, declaró Hershey en un comunicado. “Ahora que el presupuesto está en manos de la Asamblea General, veremos cómo se concreta, pero lo que falta es un compromiso firme del gobernador para oponerse a cualquier aumento de impuestos o tasas que pueda implementarse durante el proceso legislativo, especialmente considerando lo que vivieron los habitantes de Maryland el año pasado”.

Los analistas del presupuesto legislativo analizarán el presupuesto para los comités fiscales de la Cámara y el Senado el lunes.

En diciembre, el Comité Conjunto de Asequibilidad del Gasto recomendó al gobernador mantener la línea en la contratación. El panel solicitó a Moore que no creara nuevos puestos y que cubriera únicamente los puestos críticos.

Pero este presupuesto crea 419 nuevos puestos y convierte casi cuatro docenas de empleos contractuales en empleados estatales. Estos aumentos se compensan con la eliminación de 207 empleos.

Moore también busca reestructurar algunas disposiciones fiscales para empresas de la emblemática legislación de recortes fiscales del presidente Donald Trump. El presupuesto prevé que el código tributario de Maryland adoptará tres disposiciones de la ley federal: la deducción por gastos de investigación y experimentación; la contabilización de gastos para pequeñas empresas; y la deducción por intereses empresariales.

Esto reducirá los ingresos estatales en aproximadamente $100 millones. Los funcionarios presupuestarios afirmaron que creen que las reducciones de $132 millones se compensarán con la desvinculación de otras dos disposiciones fiscales del proyecto de ley. Gran parte de ese ahorro desaparecerá en tres años, ya que algunas disposiciones expirarán.