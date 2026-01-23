Sheriffs defienden su trabajo con ICE

Las declaraciones se producen a solo dos días de que el Comité de Procedimientos Judiciales del Senado escuche un proyecto de ley que prohibiría el programa 287(g) en Maryland

A dos días de que un comité del Senado de Maryland escuche un proyecto de ley que prohibiría que las agencias locales de aplicación de la ley celebren acuerdos de inmigración con el gobierno federal, varios sheriffs se reunieron el martes en Annapolis para pedir a los legisladores que los dejen “hacer su trabajo”.

En concreto, los sheriffs quieren seguir operando bajo los acuerdos 287(g) con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE), que les permiten retener a sospechosos 48 horas adicionales si se determina que son indocumentados, para entregarlos a ICE y que enfrenten procedimientos migratorios.

“Es una verdadera herramienta de seguridad pública”, dijo Chuck Jenkins, sheriff del condado de Frederick, respaldado por otros sheriffs y republicanos del Senado. “Simplemente no devolvemos a los criminales a la calle. Entregamos a esas personas a ICE de manera segura en su centro de detención.”

Además del condado de Frederick, que según Jenkins ha tenido un acuerdo con ICE desde 2008, otros siete departamentos de sheriffs del estado han firmado acuerdos 287(g), cinco de ellos en el último año.

Los sheriffs estuvieron en Annapolis para manifestarse en contra del Proyecto de Ley 245 del Senado, que prohibiría a un sheriff, a la policía local o a cualquier “agente del estado” celebrar un acuerdo con el gobierno federal para hacer cumplir la ley civil de inmigración. El proyecto, que será escuchado el jueves por el Comité de Procedimientos Judiciales del Senado, cuenta con patrocinadores poderosos: además de la senadora Karen Lewis Young (D-Frederick), este año cuenta con el respaldo del presidente del comité, el senador William C. Smith Jr. (D-Montgomery), y del presidente del Senado, Bill Ferguson (D-Baltimore City).

En una reunión con periodistas el martes, Ferguson dijo que “todos tienen derecho a su opinión”, pero que estaba “decepcionado por el sentimiento de que los sheriffs de Maryland consideran aceptable lo que está ocurriendo y la forma en que ICE intenta hacer cumplir la ley – de manera anónima, con máscaras, sacando personas indiscriminadamente de autos y casas – me parece muy decepcionante que ese sea el estándar con el que las oficinas quieran asociarse.”

“Esto me hace cuestionar seriamente la eficacia de la confianza entre la población a la que sirven y el futuro de la aplicación de la ley en adelante”, agregó.

La prohibición de los acuerdos 287(g) se incluyó en un proyecto de ley de inmigración durante la sesión legislativa del año pasado, pero ese apartado fue eliminado en el último minuto en el Senado. Desde entonces, los defensores de la reforma de justicia penal han señalado que el fracaso de esa ley coincide con el aumento de la agresividad de las tácticas de ICE en el último año bajo la presidencia de Donald Trump (R). Datos de la Prison Policy Initiative indican que más de 3,000 personas fueron arrestadas por ICE en Maryland el año pasado.