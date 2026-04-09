No se confíe demasiado en los precios de la gasolina en la región de Washington D.C.

Se ha alcanzado un acuerdo provisional de alto el fuego con Irán, lo que ha provocado una caída en el precio del petróleo crudo esta semana, pero esa caída aún no se refleja en los precios que usted paga en las gasolineras.

Según Gas Buddy, los conductores podrían notar un alivio en los precios de los combustibles este fin de semana, debido a la frecuencia con la que las gasolineras compran gasolina. Aun así, es probable que la reducción sea de tan solo unos centavos.

Es probable que el alivio a largo plazo solo llegue si se reabre el estrecho de Ormuz y se mantiene el alto el fuego.

En un comunicado de prensa, GasBuddy informó que los precios publicados el domingo mostraban que la gasolinera más barata de Washington D.C. costaba 3,89 dólares por galón, mientras que la más cara costaba 5,09 dólares por galón, una diferencia de 1,20 dólares.

Aquí tienes un desglose de los precios promedio del 6 de abril, durante los últimos cinco años, según GasBuddy:

3,20 dólares por galón en 2025

3,72 dólares por galón en 2024

3,55 dólares por galón en 2023

4,27 dólares por galón en 2022

2,95 dólares por galón en 2021

“Los precios de la gasolina están a punto de sufrir otro repunte esta semana, y es probable que muchos estados del interior, incluidos los de las Grandes Llanuras, los Grandes Lagos y partes de las Montañas Rocosas, experimenten fuertes aumentos, ya que el alza de los precios mayoristas de la semana pasada aún no se ha trasladado por completo a los consumidores”, dijo Patrick De Haan, jefe de análisis de petróleo de GasBuddy, en un comunicado.

“Además, algunos mercados con precios fluctuantes podrían experimentar otra ronda de aumentos. Como resultado, el promedio nacional podría subir en dos dígitos, alcanzando potencialmente el rango de $4.20 a $4.35 por galón en los próximos días.”