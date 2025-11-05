Muriel otorga 9,2 millones de dólares al programa Safe Passage para garantizar la seguridad de los estudiantes en la escuela

La alcaldesa de DC, Muriel Bowser, anunció el martes que se otorgarán 9,2 millones de dólares a cuatro organizaciones comunitarias para el programa Safe Passage, Safe Blocks para el año fiscal 2026.

Entre las organizaciones se incluyen el Center for Nonprofit Advancement, Collaborative Solutions for Communities, Mute the Violence DC y la National Association for the Advancement of Returning Citizens.

El programa, que tiene tres años de antigüedad y depende de la Oficina del Vicealcalde de Seguridad Pública y Justicia, coloca a 200 embajadores de Safe Passage en más de 129 rutas predeterminadas para garantizar que los estudiantes puedan viajar de forma segura hacia y desde la escuela.

El Distrito ha destacado un total de 12 áreas prioritarias, entre las que se incluyen L’Enfant Plaza, Eastern/Stadium Armory, Congress Heights, Columbia Heights, Fort Totten y Anacostia.

El sitio web del gobierno de DC describe a los reconocibles embajadores vestidos con chalecos verdes como “adultos capacitados y de confianza de organizaciones comunitarias”.

Los embajadores, asignados a trabajar en colaboración con las escuelas, se dedican a establecer relaciones con el personal escolar, los estudiantes, las familias y miembros de la comunidad, como la policía de DC. Se les puede encontrar por la mañana, cuando los niños se dirigen a la escuela, y tres horas después de que terminen las clases.

Sus patrullas continúan durante todo el año, incluso durante el verano.

Poco después del anuncio del premio, Lindsey Appiah, vicealcaldesa de seguridad pública y justicia, declaró a WTOP: “El alcalde quiere seguir invirtiendo en soluciones que funcionen en todo el gobierno, ya sea en educación o en seguridad pública”.

Appiah dijo que los embajadores también forman parte de los Equipos de Seguridad de la ciudad, que apoyan específicamente a las comunidades durante los fines de semana festivos cuando se anticipan grandes multitudes para proporcionar un ambiente positivo y seguro.

“Como sabemos, algunos niños se mudan a diferentes partes de la ciudad, y a veces sabemos que puede haber disputas entre diferentes escuelas, como hemos visto en algunos eventos deportivos”, dijo Appiah.

El grupo se hizo presente en gran número el pasado Halloween, una noche que Appiah describió como parcialmente positiva y negativa .

“De hecho, se activaron el día de Halloween, de 6 de la tarde a 1 de la madrugada, en barrios de todo el Distrito, trabajando con el MPD para identificar zonas donde una mayor presencia policial podría ser útil”, dijo Appiah.