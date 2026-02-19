La atención prenatal temprana, considerada la mejor para las mamás y los bebés, está en declive

La atención prenatal temprana mejora las probabilidades de tener un embarazo y un bebé sanos . Sin embargo, un nuevo informe federal muestra que su uso ha ido en declive.

La proporción de nacimientos en Estados Unidos de mujeres que comenzaron la atención prenatal en el primer trimestre se redujo del 78,3% en 2021 al 75,5% en 2024, según datos publicados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades el jueves.

Mientras tanto, el inicio de la atención médica en etapas posteriores del embarazo o la ausencia total de ella ha ido en aumento. La atención prenatal que comienza en el segundo trimestre aumentó del 15,4 % al 17,3 %, y la que comienza en el tercer trimestre o no recibe atención, del 6,3 % al 7,3 %.

“Sabemos que la participación temprana en la atención prenatal se relaciona con mejores resultados de salud general”, afirmó el Dr. Clayton Alfonso, ginecólogo-obstetra de la Universidad de Duke en Carolina del Norte. Cuando las pacientes retrasan la atención médica durante el embarazo, “perdemos esa oportunidad para optimizar la atención tanto fetal como materna”.

Si bien la tendencia identificada en el informe se mantuvo en casi todos los grupos raciales y étnicos, la disminución de la atención prenatal temprana fue mayor entre las madres pertenecientes a minorías. Por ejemplo, la atención durante el primer trimestre disminuyó del 69,7 % en 2021 al 65,1 % en 2024 para las madres negras. Recibir atención prenatal tardía o inexistente aumenta el riesgo de mortalidad materna, que es mucho mayor entre las madres negras.

Michelle Osterman, autora principal del informe, afirmó que los hallazgos generales representan un cambio. Entre 2016 y 2021, el momento en que las mujeres estadounidenses comenzaron la atención prenatal había mejorado.

Según los médicos, cuanto antes comiencen las visitas prenatales, antes se podrán detectar los problemas. Las visitas brindan a los médicos la oportunidad de compartir consejos de salud y pueden incluir controles de presión arterial, pruebas de detección, análisis de sangre, exámenes físicos y ecografías.

El informe no explica por qué la atención prenatal se está retrasando. Sin embargo, la proliferación de desabastos en la atención de maternidad en todo el país es una preocupación creciente, afirmó la Dra. Grace Ferguson, ginecóloga obstetra de Pittsburgh.

Muchos hospitales han cerrado unidades de trabajo de parto y parto “y los proveedores de atención prenatal que trabajan en esos hospitales probablemente también se han mudado”, dijo Ferguson, quien no participó en el informe.

Un informe de March of Dimes de 2024 reveló que más del 35 % de los condados de EE. UU. son desiertos de atención materna, lo que significa que no hay centros de maternidad ni obstetras. Las mujeres que viven en estas zonas reciben menos atención prenatal, según el informe.

Ferguson, quien realiza abortos como parte de su atención obstétrica y ginecológica, dijo que las restricciones al aborto posteriores al caso Roe v. Wade pueden jugar un papel porque algunos obstetras están optando por no practicar en estados con leyes más restrictivas.

Alfonso, quien no participó en el informe de los CDC, afirmó que también sospecha que los problemas de acceso para las pacientes están retrasando la atención prenatal, sobre todo en las zonas rurales. Las pacientes podrían tener que viajar más lejos para acudir a sus citas y podrían tener dificultades para encontrar un consultorio que acepte su seguro, sobre todo si tienen Medicaid.

Los médicos temen que las cosas puedan empeorar.

“Si esta tendencia continúa”, dijo Alfonso, “me preocupa lo que eso significaría para la morbilidad y la mortalidad de nuestras madres”.