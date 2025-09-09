Muere el jefe de orquesta alemán Christoph von Dohnanyi

El director de orquesta alemán Christoph von Dohnanyi, considerado como uno de los grandes de su generación, falleció a los 95 años, anunció el lunes la radio pública NDR.

Christoph von Dohnanyi falleció en Múnich «a pocos días de cumplir 96 años», precisó NDR.

Hendrik Lünenborg, director general de la radio, habló de una «gran pérdida» y rindió homenaje a «una de las figuras más importantes de la música internacional».

Nacido en Berlín, Christoph von Dohnanyi era nieto del compositor y director de orquesta húngaro Ernst von Dohnanyi.

Su padre, su tío y varios familiares hicieron parte de la resistencia contra el nazismo.

Es conocido sobre todo por haber dirigido durante casi veinte años la Orquesta de Cleveland, en Estados Unidos, de 1984 a 2002.

También fue director invitado en varias grandes óperas europeas en Viena, Londres, París o Zúrich, así como en el Festival de Salzburgo.

Además, dirigió la Ópera Estatal de Hamburgo entre 1978 y 1982, y la Ópera de Fráncfort como director musical.