Moore critica a Trump en su anuncio de campaña de reelección

El gobernador de Maryland, Wes Moore , un demócrata mencionado con frecuencia como posible candidato a la presidencia en 2028, anunció oficialmente el martes su campaña de reelección para gobernador, criticando al presidente republicano Donald Trump en un anuncio en video.

El gobernador dijo que si bien defiende a la clase media en Maryland, el presidente “está haciendo todo lo posible por los multimillonarios y las grandes corporaciones, despidiendo a trabajadores federales, destruyendo Medicaid y aumentando los precios de todo, desde la electricidad hasta los alimentos”.

“Los juegos de Washington son agotadores y, peor aún, lastiman a la gente”, dijo Moore. “Yo no soy de ese mundo”.

Moore y Trump han estado enfrentados por la seguridad pública en Baltimore, ya que el presidente ha amenazado con enviar la Guardia Nacional a la ciudad más grande de Maryland para combatir la delincuencia. Moore ha señalado que los homicidios en Baltimore han alcanzado mínimos históricos.

Moore, quien está en su tercer año en el cargo, ha dicho repetidamente que no se postulará a la presidencia en 2028, pero sus comentarios no han terminado con las especulaciones sobre su futuro político.

Cuando el domingo le preguntaron a Moore en el programa “Meet the Press” de NBC si cumpliría un segundo mandato completo como gobernador si fuera reelegido el año próximo, dijo que sí.

“Sí, cumpliré un mandato completo”, dijo Moore. “Estoy entusiasmado con la reelección. Me entusiasma lo que podré hacer por la gente de Maryland”.

Moore tuvo una sesión legislativa difícil este año, ya que enfrentó un déficit presupuestario que resultó en aumentos de impuestos, principalmente para los ricos. El gobernador ha enfatizado que la mayoría de los residentes verán una pequeña reducción de impuestos o ningún cambio en los impuestos.

Maryland, que alberga a muchos trabajadores federales, también se ha visto afectado por la reducción de la fuerza laboral federal ordenada por el presidente.

La Asociación de Gobernadores Republicanos respondió al anuncio señalando los aumentos de impuestos durante el mandato de Moore.

“Los habitantes de Maryland no quieren otros cuatro años de aumentos de impuestos, gastos descontrolados y una agenda que sólo ha hecho retroceder a Maryland”, dijo Courtney Alexander, directora de comunicaciones de RGA, en un comunicado.

Moore fue elegido por primera vez en 2022 tras imponerse en unas primarias demócratas muy concurridas. Obtuvo aproximadamente el 65% de los votos para derrotar al republicano Dan Cox en un estado donde los demócratas superan a los republicanos por 2 a 1.

Es temprano en el calendario político de Maryland. La fecha límite para presentar candidaturas es el 24 de febrero.

Hasta el momento, sólo otro demócrata se postula contra Moore para la nominación demócrata: Ralph Jaffe, un maestro jubilado.

Varios candidatos han anunciado sus planes de buscar la nominación republicana. Entre ellos se encuentra Ed Hale, un empresario de Baltimore que cambió de partido para presentarse como republicano. Los delegados Christopher Bouchat, Kurt Wedekind y John Myrick también se postulan. El senador estatal Steve Hershey, líder de la minoría del Senado de Maryland, ha anunciado la formación de un comité exploratorio para una posible candidatura.