Tercer caso de sarampión en Virginia

Las autoridades sanitarias de Virginia confirmaron un nuevo caso de sarampión en un menor residente del norte del estado, quien dio positivo tras realizar un viaje internacional. Con este, ya son tres los casos registrados en Virginia en lo que va del mes.

Funcionarios del Departamento de Salud de Virginia informaron el martes que los tres casos corresponden a niños de cuatro años o menos y aclararon que el caso más reciente no guarda relación con el reportado el pasado 11 de enero.

Ante la alta capacidad de contagio del sarampión, las autoridades emitieron una alerta para las personas que pudieron haber estado en contacto con el menor diagnosticado, ya que el niño acudió a varios centros médicos del norte de Virginia durante la semana pasada.

Los lugares y horarios donde pudo haberse producido la exposición son los siguientes:

PM Pediatric Urgent Care , ubicado en 2690 Prince William Parkway, Woodbridge Martes 13 de enero, de 4:00 p.m. a 7:30 p.m.

, ubicado en 2690 Prince William Parkway, Woodbridge Departamento de Emergencias Pediátricas de Inova , en 3300 Gallows Road, Falls Church Jueves 15 de enero, de 7:30 p.m. a 10:00 p.m. Viernes 16 de enero, de 8:30 p.m. a 11:00 p.m.

, en 3300 Gallows Road, Falls Church Edificio de Mujeres y Niños del Hospital Inova Fairfax , pisos 2 al 10, en 3300 Gallows Road, Falls Church Desde la madrugada del sábado 17 de enero a las 2:30 a.m. hasta el domingo 18 de enero a las 5:00 p.m.

, pisos 2 al 10, en 3300 Gallows Road, Falls Church

De acuerdo con el Departamento de Salud, en lo que va del año dos menores del norte de Virginia y otro niño residente en la región central del estado han contraído la enfermedad.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) señalan que la presencia de tres o más casos relacionados se considera un brote. Hasta el momento, el CDC no ha reportado brotes activos este año.

Las autoridades sanitarias recomiendan que cualquier persona que crea haber estado expuesta revise su historial de vacunación o confirme si ha padecido sarampión anteriormente, asegurándose de estar al día con las inmunizaciones.

Los residentes de Virginia pueden solicitar su registro de vacunación en línea a través del siguiente enlace:

https://www.vdh.virginia.gov/immunization/request-immunization-record/

En caso de no estar completamente vacunado o no haber tenido la enfermedad, se recomienda comunicarse de inmediato con su proveedor de salud o con el departamento de salud local. Existen tratamientos preventivos que pueden aplicarse tras una posible exposición, dependiendo del caso.