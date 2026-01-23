EE.UU. dona a El Salvador seis cabinas médicas para atención de la población y de turistas

El Gobierno de Estados Unidos donó a El Salvador seis cabinas médicas totalmente equipadas, con un costo superior a un millón de dólares, destinadas a la atención de la población que reside cerca de zonas turísticas del país, así como de turistas nacionales y extranjeros que las visiten, informó este miércoles la encargada de Negocios de la Embajada estadounidense, Naomi Fellows.

Fellows se trasladó al Cerro Verde, una zona turística que se ubica en el departamento de Santa Ana (este), a más de 60 kilómetros de la capital salvadoreña, que altamente frecuentada por turistas y donde fueron instaladas dos cabinas médicas.

Con estas cabinas, se «ofrece acceso a salud, prevención y mayor tranquilidad para las comunidades cercanas a estos puntos turísticos», indicó Fellows en declaraciones a la prensa.

«Tener servicios de salud accesibles y cercanos hace una enorme diferencia en la vida de las personas. Cuando la atención médica está al alcance, las familias pueden atenderse a tiempo, prevenir enfermedades y evitar complicaciones que pueden afectar su bienestar a largo plazo», dijo.

Aseguró que «la prevención y detección temprana (de enfermedades) no solo salvan vida, sino que también fortalece a las comunidades y ayudan a construir un futuro más saludable y sostenible para todos».

Según la diplomática, «al apoyar servicios de salud, los Estados Unidos también está contribuyendo a la economía local y a que El Salvador siga consolidándose con un destino turístico de calidad, seguro y preparado para recibir a todos».

El titular del Ministerio de Salud, Francisco Alabí, apuntó que las cabinas están totalmente equipadas para atender emergencias y «proporcionar una respuesta inmediata ante problemas de salud que presenten tanto las personas de las comunidades cercadas, como a los turistas».

Las otras cabinas fueron instaladas en los parques recreativos Amapulapa, Apulo e Ichanmichen -ubicados en diferentes zonas del país- y una en la Unidad de Salud de la localidad de Rancho Quemado en el departamento de Morazán (norte), añadió.

«Con esta infraestructura, ahora contamos con mejores condiciones para atender emergencias o lesiones accidentales, brindar primeros auxilios con el equipo adecuado y estabilizar a los pacientes mientras se coordina su traslado a centros asistenciales», sostuvo Alabí.

La encargada de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, Naomi Fellows, en Antiguo Cuscatlán (El Salvador). EFE/ Rodrigo Sura/ ARCHIVO