El DMV se prepara para una gran tormenta de nieve

Se espera que una tormenta invernal impacte la región desde la noche del sábado hasta la noche del domingo. Las probabilidades siguen siendo altas de que se tratará de una tormenta invernal de gran magnitud, que traerá nieve suficiente para requerir limpieza con quitanieves en muchas áreas, con la posibilidad de algo de mezcla más al sur.

Se ha emitido una vigilancia de tormenta invernal para toda el área de cobertura. Es probable que esta se eleve a advertencia de tormenta invernal a medida que el pronóstico general se vaya definiendo mejor. Todavía existe incertidumbre en algunos detalles importantes, especialmente hasta qué punto hacia el norte y el oeste podría avanzar cualquier mezcla (aguanieve o algo de lluvia helada). Aun con esa incertidumbre, ahora es el momento de prepararse.

El período principal de impactos generalizados por el clima invernal se espera desde la noche del sábado hasta la noche del domingo, con el mayor potencial de nieve concentrado desde la noche del sábado hasta el mediodía del domingo.

Potencial de acumulación de nieve

Las probabilidades siguen siendo altas de que haya una nevada significativa, con gran parte de la región teniendo un 80 % de probabilidad de acumular entre cinco y diez pulgadas de nieve para la mañana del lunes.

Algunos modelos de pronóstico continúan mostrando cantidades mayores y podrían fluctuar durante las próximas 48 horas. Las probabilidades de alrededor de un pie de nieve son menores (aproximadamente entre 35 % y 60 %), con la mejor posibilidad a lo largo y al oeste de la I-95, así como en partes del norte del Valle de Shenandoah y las Montañas Allegheny.

Las cantidades aún pueden variar dependiendo de dónde se desarrolle exactamente cualquier mezcla.

La orientación más reciente del pronóstico se ha desplazado ligeramente hacia el norte y el oeste, lo que aumenta la posibilidad de aguanieve y/o algo de lluvia helada en el sur de Maryland y el centro de Virginia. La probabilidad de una ligera acumulación de hielo es actualmente del 10 % al 20 % a lo largo del corredor I-66/US-50 y hacia la I-95 al norte y este de Washington, D.C., aumentando al 25 %–35 % en el sur de Maryland y el centro de Virginia.