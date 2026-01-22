Más espacios de oficinas de DC se convertirán en viviendas

A pocos pasos de la estación de metro Dupont Circle de DC, antiguos espacios de oficinas se están convirtiendo en viviendas, y la alcaldesa Muriel Bowser dijo que el Distrito está liderando esa tendencia.

En la ceremonia de inicio de las obras de The Geneva, promocionado por la administración de Bowser como el proyecto de conversión de oficinas a residencias más grande en la historia de DC, Bowser dijo que se había mostrado optimista respecto de los proyectos.

En el pasado, Bowser dijo que se consideraba demasiado difícil convertir edificios de oficinas en viviendas, pero dijo que los desarrolladores se han acercado a ella para intentar hacer que las conversiones funcionen.

Ahora, dijo que Washington D. C. es «la jurisdicción número uno en Estados Unidos en convertir edificios infrautilizados en viviendas de primera clase. Así que, ¡démonos un aplauso!».

El Geneva incorporará 532 nuevas viviendas al barrio de Dupont Circle, 60 de las cuales serán asequibles. Bowser también anunció que dos proyectos más de conversión han recibido reducciones de impuestos condicionales a través del programa: uno en 2121 Virginia Ave. NW y otro en 899 Maine Ave. SW.

Nina Albert, vicealcaldesa de planificación y desarrollo económico de DC, dijo que el programa ha estado creciendo desde 2023.

“Tenemos en proyecto 4200 nuevas unidades. Esto nos suma más de 8000 nuevas unidades en el centro que han sido transformadas de oficinas a viviendas”, afirmó.

Parte del objetivo ha sido agregar 15.000 nuevos residentes al centro de DC para 2028.