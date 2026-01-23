Protesta contra ICE en iglesia de Minnesota resulta en arrestos

Un destacado abogado de derechos civiles y al menos otras dos personas involucradas en una protesta contra la aplicación de leyes migratorias que interrumpió un servicio en una iglesia de Minnesota fueron arrestados, dijeron el jueves funcionarios de la administración Trump, incluso cuando un juez rechazó los cargos relacionados contra el periodista Don Lemon.

El vicepresidente JD Vance , hablando en Minneapolis, instó a las fuerzas del orden estatales y locales a colaborar con los funcionarios federales y dijo que los manifestantes deben dejar de interponerse en su camino.

La fiscal general Pam Bondi publicó en línea que Nekima Levy Armstrong había sido arrestada. El domingo, manifestantes entraron a la Iglesia de las Ciudades en St. Paul, donde un funcionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos es pastor. Bondi publicó posteriormente que una segunda persona había sido arrestada, y el director del FBI, Kash Patel, anunció una tercera.

El Departamento de Justicia abrió rápidamente una investigación de derechos civiles después de que el grupo interrumpiera los servicios coreando “ICE fuera” y “Justicia para Renee Good”, en referencia a la madre de tres hijos de 37 años que recibió un disparo fatal de un oficial de ICE en Minneapolis a principios de este mes.

“Escuchen alto y claro: NO TOLERAMOS ATAQUES A LUGARES DE CULTO”, escribió el fiscal general en X.

La Iglesia Cities pertenece a la Convención Bautista del Sur y uno de sus pastores es David Easterwood, quien dirige una oficina local de ICE. Muchas iglesias bautistas tienen pastores que también desempeñan otros trabajos.

Los abogados de la Iglesia elogian los arrestos

Líderes prominentes de la Convención Bautista del Sur han argumentado que la compasión por las familias migrantes no puede justificar la violación de un espacio sagrado durante el culto.

Los abogados que representan a la iglesia elogiaron los arrestos.

“El Departamento de Justicia de Estados Unidos actuó con decisión al arrestar a quienes coordinaron y llevaron a cabo el terrible crimen”, dijo Doug Wardlow, director de litigios de True North Legal, que se autodenomina una firma de derechos civiles de interés público, en un comunicado.

Levy Armstrong, abogado y activista de larga trayectoria, había pedido la renuncia del pastor afiliado a ICE, diciendo que su doble función plantea un «conflicto moral fundamental».

“No se puede liderar una congregación mientras se dirige una agencia cuyas acciones han costado vidas y sembrado el miedo en nuestras comunidades”, declaró el martes. “Cuando los funcionarios protegen a agentes armados, se niegan repetidamente a investigar seriamente asesinatos como el de Renee Good y dan señales de que podrían perseguir a manifestantes pacíficos y periodistas, eso no es justicia, es intimidación”.

Vance quiere que las fuerzas del orden locales ayuden a los agentes federales

Los funcionarios electos estatales y locales se han opuesto a la represión que se ha convertido en un foco importante de las redadas del Departamento de Seguridad Nacional.

Vance llegó al estado menos de un mes después del asesinato de Renee Good . Calificó la muerte de Good como una «tragedia de su propia creación».

Antes de su visita a Minnesota, Vance advirtió a los manifestantes de la iglesia: “Esas personas serán enviadas a prisión mientras tengamos el poder para hacerlo”.

Más tarde, en Minneapolis, instó a las autoridades estatales y municipales a ayudar a los funcionarios federales de inmigración.

«Estamos haciendo todo lo que podemos para bajar la temperatura», dijo Vance, y agregó que quiere que «los funcionarios estatales y locales nos ayuden a llegar a un acuerdo».

Greg Bovino, funcionario de la Patrulla Fronteriza de EE. UU., declaró que la policía de Minneapolis no ayudó a los agentes federales el miércoles, quienes estaban rodeados por manifestantes en una gasolinera. La policía de Minneapolis respondió posteriormente que no había recibido ninguna solicitud de asistencia de los agentes federales el miércoles.

Los manifestantes comparecen ante el tribunal

Levy Armstrong ha ayudado a liderar las protestas tras los asesinatos de afroamericanos a manos de la policía, como los de George Floyd, Philando Castile y Jamar Clark. Es expresidenta de la sección de Minneapolis de la NAACP.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, publicó en X una foto de Levy Armstrong con los brazos a la espalda junto a una persona con placa. Noem afirmó que enfrenta cargos bajo una ley que prohíbe amenazar o intimidar a alguien que ejerce un derecho.

Patel publicó en X que Chauntyll Louisa Allen, la segunda persona que Bondi afirmó haber sido arrestada, está acusada bajo una ley que prohíbe obstruir físicamente o usar la amenaza de fuerza para intimidar o interferir con una persona que intenta participar en un servicio religioso en un lugar de culto. Patel dijo que William Kelly también fue arrestado.

Se envió un mensaje al abogado de Allen y Kelly solicitando comentarios.

Las Escuelas Públicas de Saint Paul, donde Allen es miembro de la junta educativa, dijeron que están al tanto de su arresto pero que no harán comentarios sobre asuntos legales pendientes.

Allen y Levy Armstrong son parte de una comunidad de activistas negros de Minnesota.

Kelly ha defendido la protesta y criticado a la iglesia por asociarse con un pastor que trabaja para ICE.

El jueves, en el tribunal, el magistrado federal Doug Micko concedió la libertad bajo fianza a las mujeres y les prohibió viajar fuera de Minnesota y acercarse a la iglesia. El gobierno anunció que apelaría la decisión, y las mujeres permanecieron bajo custodia federal el jueves por la tarde.

El abogado de Levy Armstrong, Jordan Kushner, dijo que le ofreció entregarse pacíficamente, pero la administración Trump insistió en arrestarla.

«Querían un espectáculo», dijo el esposo de Levy Armstrong, Marques Armstrong, recordando que alrededor de 50 agentes vinieron a detenerla.

Los arrestos se producen tras una investigación del Departamento de Justicia sobre derechos civiles

El Departamento de Justicia investigó rápidamente la protesta en la iglesia, pero no encontró base para una investigación de derechos civiles sobre la muerte de Good.

Funcionarios del gobierno han declarado que la agente actuó en defensa propia y que la conductora del Honda estaba cometiendo un acto de terrorismo doméstico cuando se dirigió hacia él. Sin embargo, gobiernos anteriores han actuado con rapidez para investigar los tiroteos contra civiles perpetrados por agentes del orden.

El Departamento de Justicia ha abierto una investigación por separado para determinar si funcionarios de Minnesota obstaculizaron u obstruyeron la aplicación de las leyes federales de inmigración mediante sus declaraciones públicas. Esta semana, la fiscalía envió citaciones a las oficinas del gobernador Tim Walz, el fiscal general Keith Ellison, el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, la alcaldesa de St. Paul, Kaohly Her, y a funcionarios de los condados de Ramsey y Hennepin, según una persona familiarizada con el asunto.

Juez rechaza cargos contra Lemon

Un juez magistrado rechazó la solicitud de los fiscales federales de acusar al periodista Don Lemon en relación con la protesta en la iglesia, dijo Kushner, abogado de Levy Armstrong.

Lemon dijo que estaba en la iglesia como periodista y no como manifestante.

“Una vez que comenzó la protesta en la iglesia, hicimos periodismo: informamos y hablamos con las personas involucradas, incluyendo al pastor, miembros de la iglesia y miembros de la organización”, dijo Lemon en un video publicado en redes sociales. “Eso es todo. Eso se llama periodismo”.

No quedó claro de inmediato qué haría el Departamento de Justicia tras la decisión del juez. Las autoridades podrían recurrir a un magistrado para solicitar nuevamente una denuncia penal o una acusación formal contra Lemon ante un gran jurado.

CNN, que despidió a Lemon en 2023, fue el primero en informar sobre el fallo.