La preocupación por las visas de viaje a EEUU lleva a los Ig Nobel a trasladar sus premios a Europa

Los premios anuales Ig Nobel, un premio satírico para los logros científicos, se trasladarán por primera vez de Estados Unidos a Europa debido a preocupaciones sobre la obtención de visas para los asistentes, anunciaron los organizadores el lunes.

Organizada por Anales de Investigación Improbable, una revista digital que destaca investigaciones que provocan risa y reflexión, la 36.ª ceremonia anual se celebrará en Zúrich. Suele celebrarse en Estados Unidos en septiembre, unas semanas antes de que se anuncien los Premios Nobel.

“Durante el último año, se ha vuelto inseguro para nuestros invitados visitar el país”, declaró Marc Abrahams, maestro de ceremonias y editor de la revista, a The Associated Press en una entrevista por correo electrónico. “No podemos, en conciencia, pedir a los nuevos ganadores, ni a los periodistas internacionales que cubren el evento, que viajen a Estados Unidos este año”.

La medida se produce en medio de la amplia ofensiva del presidente Donald Trump contra la inmigración, en la que se ha centrado en deportar a los inmigrantes que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos , así como a los titulares de visas de intercambio de estudiantes y visitantes .

Durante los últimos 35 años, los ganadores han viajado a Estados Unidos para recoger sus premios y recibir una lluvia de aviones de papel. El año pasado, entre los ganadores se encontraba un equipo de investigadores japoneses que estudiaba si pintar vacas con rayas similares a las de las cebras evitaría las picaduras de moscas. Otro grupo de África y Europa reflexionó sobre los tipos de pizza que prefieren comer las lagartijas.

Los ganadores del año, galardonados en 10 categorías, también incluyen un grupo de Europa que descubrió que beber alcohol a veces mejora la capacidad de una persona para hablar un idioma extranjero y un investigador que estudió el crecimiento de las uñas durante décadas.

Pero cuatro de los diez ganadores del año pasado decidieron no viajar a Boston para la ceremonia. En años anteriores, la ceremonia se ha celebrado en la Universidad de Harvard, el Instituto Tecnológico de Massachusetts y la Universidad de Boston.

La ceremonia de este año se está produciendo en colaboración con instituciones del Dominio ETH, un dominio del Instituto Federal Suizo de Tecnología, y la Universidad de Zurich, dijo Abrahams.

“Suiza ha nutrido muchas cosas buenas e inesperadas (la física de Albert Einstein, la economía mundial y el reloj de cuco me vienen a la mente) y está ayudando nuevamente al mundo a apreciar a personas e ideas improbables”, dijo.

Milo Puhan, epidemiólogo de la Universidad de Zúrich y ganador del Premio Ig Nobel suizo en 2017, dio la bienvenida a la ceremonia. «El Premio Ig Nobel visibiliza la investigación, y lo hace con un guiño», declaró Puhan, cuya investigación «demostró que tocar el didgeridoo entrena los músculos y las estructuras que mantienen abiertas las vías respiratorias superiores, reduciendo así los ronquidos nocturnos y la gravedad del síndrome de apnea del sueño».

Abrahams dijo que la ceremonia se celebrará en Zúrich cada dos años. Entretanto, se trasladará a otras ciudades europeas.

No hay planes inmediatos para regresar la ceremonia a los Estados Unidos.