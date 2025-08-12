Lo que dicen los líderes y residentes de DC sobre el control federal de Trump

La alcaldesa de DC, Muriel Bowser, dijo que el anuncio del presidente Donald Trump de que colocará el departamento de policía bajo control federal y desplegará la Guardia Nacional en la capital de la nación es un esfuerzo por usar su autoridad para «entrometerse en nuestra autonomía».

Bowser dijo que si bien no está de acuerdo en que haya una crisis criminal en el Distrito, estaría siguiendo la ley, que otorga a Trump y al gobierno federal el control del departamento de policía durante 30 días por estatuto.

«Si bien la acción de hoy es inquietante y sin precedentes, no puedo decir que, dada parte de la retórica del pasado, estemos totalmente sorprendidos», dijo Bowser.

Ella dijo que no sabía cuál sería el anuncio de Trump sobre la policía de DC antes de su conferencia de prensa del lunes por la mañana.

“No sabía que se haría la solicitud al MPD. Creía que anunciarían que llamarían a la Guardia Nacional”, dijo Bowser. “Recibí una breve llamada telefónica relacionada con el asunto de la Guardia Nacional durante el fin de semana”.

Bowser agregó que la policía de DC seguirá reportando al jefe de policía de DC y el jefe reportará al vicealcalde y al alcalde de DC.

“El Departamento de Policía de Maryland (MPD) reporta al jefe de policía y está sujeto a las leyes locales y de Washington D. C., así como a las leyes federales”, dijo. “Nada en nuestro organigrama ha cambiado, y nada en la orden ejecutiva indica lo contrario”.

No está claro cómo sería el nuevo acuerdo entre la policía de DC y las autoridades federales bajo la nueva ley ni cuándo podría comenzar.

“Tras el anuncio del presidente hoy sobre la orden ejecutiva, y mi directiva del alcalde, es que comenzaremos esfuerzos de planificación más intensos después de que salga de esta conferencia de prensa”, dijo la jefa de policía de DC, Pamela Smith, en la conferencia de prensa el lunes por la tarde.

Los datos sobre delincuencia reflejan lo contrario

Bowser reiteró el lunes que la delincuencia ha disminuido en el Distrito . Dijo que cree que la impresión de Trump de que la delincuencia ha aumentado se debe a la pandemia.

Creo que la visión del presidente sobre Washington D. C. está influenciada por su experiencia con la COVID-19 durante su primer mandato. Y es cierto que fueron tiempos más difíciles en relación con algunos temas. También es cierto que experimentamos un aumento repentino de la delincuencia después de la COVID-19, pero trabajamos con rapidez para implementar leyes y tácticas que expulsaron a los delincuentes violentos de nuestras calles y dieron a nuestros agentes de policía más herramientas, por lo que hemos visto una gran disminución de la delincuencia.

Dijo que los delitos violentos están en su nivel más bajo en 30 años en el Distrito y que el crimen en general está por debajo del pico de delincuencia de 2023 y por debajo del de 2019, antes de la pandemia.

Al final de la conferencia de prensa, Bowser dijo que trabajará para asegurarse de que los residentes de DC confíen en el departamento de policía.

“Podría ser un desastre si perdemos comunidades que no llaman a la policía; eso sería un desastre. Sería un desastre si las comunidades no hablaran con la policía si se cometió un delito y pudieran ayudar a resolverlo; eso sería un desastre. Sería un desastre si se incitara a personas que no cometen delitos a cometerlos; eso sería un desastre”, dijo Bowser.

Sin embargo, el sindicato que representa a los oficiales de policía de DC respalda la decisión de Trump, aunque pidió que la intervención federal sea temporal.

El presidente del sindicato de policía de DC, Gregg Pemberton, dijo en una declaración que está de acuerdo con el presidente en que “es necesaria una acción inmediata” para reducir el crimen.

Aun así, Pemberton afirmó que el Distrito necesita, en última instancia, un departamento de policía con personal y apoyo completos. También exigió la derogación de las políticas y leyes de justicia penal aprobadas por el ayuntamiento.