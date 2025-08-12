Capacitación gratuita en inteligencia artificial llega a las universidades

A medida que la inteligencia artificial reemplaza los empleos de nivel inicial, las universidades y los colegios comunitarios de California están ofreciendo un rayo de esperanza para los estudiantes: capacitación gratuita en IA que les enseñará a dominar la nueva tecnología.

“En ciertos sectores de programación estamos viendo descensos significativos en las contrataciones por razones obvias”, afirmó el gobernador Gavin Newsom el jueves durante una conferencia de prensa desde el séptimo piso de la oficina de Google en San Francisco.

Rodeada de líderes de los sistemas de educación superior de California, llamó la atención sobre los recientes despidos en Microsoft, en la empresa matriz de Google, Alphabet, y en Salesforce Tower, a sólo unas cuadras de distancia, sede de la empresa de tecnología que sigue siendo el mayor empleador privado de la ciudad.

Ahora, algunas de estas empresas, como Google y Microsoft, ofrecerán un conjunto de recursos de IA gratuitos a las escuelas y universidades de California. A cambio, podrían acceder a millones de nuevos usuarios.

Los colegios comunitarios del estado y los campus de la Universidad Estatal de California son «la columna vertebral de nuestra fuerza laboral y desarrollo económico», dijo Newsom, justo antes de que los líderes educativos y los ejecutivos tecnológicos firmaran acuerdos sobre IA.

Los nuevos acuerdos son los últimos avances de un frenesí que comenzó en noviembre de 2022, cuando OpenAI lanzó públicamente la herramienta gratuita de inteligencia artificial ChatGPT, lo que obligó a las escuelas a adaptarse.

El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles implementó un chatbot con IA el año pasado, pero lo canceló tres meses después sin revelar el motivo. Los profesores del Distrito Escolar Unificado de San Diego comenzaron a usar un software de IA que sugería las calificaciones que debían asignar a los estudiantes, según informó CalMatters . Algunos miembros de la junta directiva del distrito desconocían que el distrito había adquirido el software.

El mes pasado, la empresa que supervisa Canvas, un sistema de gestión de aprendizaje popular en las escuelas y universidades de California, dijo que agregaría “conversaciones interactivas en un entorno similar a ChatGPT” a su software .

Para combatir posibles trampas relacionadas con la IA, muchos distritos escolares K-12 y universitarios están usando una nueva función de la empresa de software Turnitin para detectar plagio, pero una investigación de CalMatters descubrió que el software acusó a estudiantes que en lugar de ello hicieron un trabajo real.

¿Señales mixtas?

Estos acuerdos envían señales contradictorias, dijo Stephanie Goldman, presidenta de la Asociación de Profesores de Colegios Comunitarios de California. «Los distritos ya estaban gastando mucho dinero en software de detección de IA. ¿Qué hacer cuando está integrado en el software que utilizan?»

Don Daves-Rougeaux, asesor principal del sistema de colegios comunitarios, reconoció la posible contradicción, pero afirmó que forma parte de un esfuerzo más amplio para adaptarse al rápido ritmo de los cambios en la IA. Añadió que el sistema de colegios comunitarios reevaluará con frecuencia el uso de Turnitin, junto con el de todas las demás herramientas de IA.

El sistema de colegios comunitarios de California es responsable de la mayor parte de la capacitación laboral en el estado, aunque recibe la menor financiación del estado por estudiante.

“A menudo, cuando mantenemos estas conversaciones, nos ven como un sistema más pequeño”, dijo Daves-Rougeaux. Los 116 colegios comunitarios del estado educan en conjunto a aproximadamente 2.1 millones de estudiantes.

En los acuerdos anunciados el jueves, el sistema de colegios comunitarios se asociará con Google , Microsoft , Adobe e IBM para implementar capacitación adicional en IA para el profesorado. Daves-Rougeaux afirmó que el sistema también ha firmado acuerdos que permitirán a los estudiantes utilizar versiones exclusivas de Gemini, la contraparte de Google para ChatGPT, y Notebook LLM, la herramienta de investigación en IA de Google. Daves-Rougeaux afirmó que estas herramientas ahorrarán a los colegios comunitarios cientos de millones de dólares, aunque no pudo proporcionar una cifra exacta.

“Es una situación difícil para el profesorado”, dijo Goldman. “La IA es fundamental, pero se ha planteado una y otra vez: ¿Cómo usar la IA en el aula y, al mismo tiempo, garantizar que los estudiantes, que aún están desarrollando su pensamiento crítico, no la usen solo como una muleta?”

Una preocupación es que el personal docente podría perder el control sobre cómo se utiliza la IA en sus aulas, añadió.

El sistema K-12 y el sistema de la Universidad Estatal de California están formando sus propios acuerdos tecnológicos. Amy Bentley-Smith, portavoz del sistema de Cal State, afirmó que la institución está trabajando en sus propios programas de IA con Google, Microsoft, Adobe e IBM, así como con Amazon Web Services, Intel, LinkedIn, Open AI y otras empresas.

Angela Musallam, portavoz de la agencia de operaciones del gobierno estatal, dijo que las escuelas secundarias de California son parte del acuerdo con Adobe, que tiene como objetivo promover la «alfabetización en IA», la idea de que los estudiantes y profesores deben tener habilidades básicas para detectar y utilizar la inteligencia artificial.

Al igual que el sistema de colegios comunitarios, que está gobernado por distritos locales, Musallam dijo que los distritos individuales desde preescolar hasta el nivel secundario tendrían que aprobar cualquier acuerdo.

¿Los acuerdos marcarán una diferencia para los estudiantes y los profesores?

Los expertos dicen que es demasiado pronto para saber cuán efectivo será realmente el entrenamiento de IA.

Justin Reich, profesor asociado del MIT, afirmó que hace 20 años se produjo un frenesí similar cuando los profesores intentaron enseñar alfabetización informática. «No sabemos qué es la alfabetización en IA, cómo usarla ni cómo enseñar con ella. Y probablemente no lo sabremos durante muchos años», declaró Reich.

Los nuevos acuerdos del estado con Google, Microsoft, Adobe e IBM permiten a estas compañías tecnológicas reclutar nuevos usuarios (un beneficio para las compañías), pero las lecciones reales no han sido probadas en el tiempo, dijo.

“Las empresas tecnológicas dicen: ‘Estas herramientas pueden ahorrar tiempo a los profesores’, pero el historial es realmente malo”, dijo Reich. “No se puede pedir a las escuelas que hagan más ahora mismo. Están al límite de su capacidad”.

Erin Mote, directora ejecutiva de una organización educativa sin fines de lucro llamada InnovateEDU, dijo que está de acuerdo en que los líderes estatales y educativos deben hacer preguntas críticas sobre la eficacia de las herramientas que ofrecen las empresas tecnológicas, pero que las escuelas aún tienen el imperativo de actuar.

“Hay muchos peldaños en la carrera profesional que están desapareciendo”, dijo. “El mayor error que podríamos cometer como educadores es esperar y hacer una pausa”.

El año pasado, la Oficina del Rector de los Colegios Comunitarios de California firmó un acuerdo con NVIDIA, una empresa de infraestructura tecnológica, para ofrecer capacitación en IA similar al tipo de lecciones que ofrecerán Google, Microsoft, Adobe e IBM.

Melissa Villarin, portavoz de la oficina del canciller, dijo que el estado no compartirá datos sobre cómo va el programa NVIDIA porque el grupo de maestros involucrados todavía es demasiado pequeño.