Un hombre disparó 180 tiros y rompió 150 ventanas en un ataque al CDC

El hombre que atacó la sede de los CDC en Atlanta el viernes disparó más de 180 tiros al campus y rompió alrededor de 150 ventanas, con balas perforando ventanas “resistentes a explosiones” y salpicando fragmentos de vidrio en numerosas habitaciones, según información que circuló internamente en la agencia.

Podría tomar semanas o incluso meses reemplazar las ventanas y limpiar el daño, dijo el personal de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Un hombre de Georgia que atribuyó su depresión y pensamientos suicidas a la vacuna contra la COVID-19 abrió fuego el viernes por la noche, matando a un policía. Nadie en los CDC resultó herido.

El tirador fue detenido por guardias de seguridad del CDC antes de dirigirse a una farmacia cercana y abrir fuego el viernes por la tarde, según declaró a AP un agente del orden. El agente no estaba autorizado a hablar públicamente sobre la investigación y habló bajo condición de anonimato. El hombre de 30 años, Patrick Joseph White, falleció posteriormente, pero las autoridades no han precisado si fue abatido por la policía o se suicidó.

El secretario de Salud de EE. UU., Robert F. Kennedy Jr., visitó el campus de los CDC el lunes. El personal de seguridad de los CDC señaló ventanas rotas en varios edificios, incluida la caseta de vigilancia principal, según un comunicado del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU.

El subsecretario del HHS, Jim O’Neill, y la directora de los CDC, Susan Monarez, lo acompañaron, según el comunicado.

Kennedy también visitó el Departamento de Policía del Condado de DeKalb, donde se reunió con el jefe de policía. Posteriormente, se reunió en privado con la viuda del oficial caído, David Rose.

Monarez publicó una declaración en las redes sociales el viernes por la noche que decía que al menos cuatro edificios del CDC fueron alcanzados en el ataque.

La magnitud de los daños se hizo más evidente durante una reunión de líderes de los CDC el fin de semana. Dos empleados de los CDC, a quienes se les informó sobre lo discutido en la reunión, describieron los detalles a The Associated Press bajo condición de anonimato por no estar autorizados a revelar la información. Los detalles también figuraban en un memorando de la agencia al que tuvo acceso un reportero de AP.

El edificio 21, donde se encuentra la oficina de Monarez, recibió el mayor número de impactos de bala. Los funcionarios de los CDC no informaron si su oficina fue alcanzada.

Se recomendó a los empleados de los CDC que trabajaran desde casa esta semana.

Kennedy emitió un comunicado el sábado que decía que “nadie debería enfrentar la violencia mientras trabaja para proteger la salud de los demás” y que los principales funcionarios de salud federales estaban “apoyando activamente al personal de los CDC”.

No habló con los medios durante su visita el lunes.

Stephan Monroe, un funcionario retirado del CDC, dijo que le preocupaba el impacto a largo plazo que el ataque tendría en la voluntad de los jóvenes científicos de trabajar para el gobierno.

«Me preocupa que esto sea un golpe generacional», dijo Monroe, hablando con un periodista cerca de la esquina donde se había colocado un cartel en honor a Rose.

Kennedy fue líder de un movimiento nacional antivacunas antes de que el presidente Donald Trump lo seleccionara para supervisar las agencias federales de salud, y ha hecho declaraciones falsas y engañosas sobre la seguridad y eficacia de las vacunas contra la COVID-19 y otras vacunas.

Años de retórica falsa sobre las vacunas y la salud pública seguramente “afectarán la salud mental de las personas” y “conducirán a la violencia”, dijo Tim Young, un empleado de los CDC que se jubiló en abril.

El Dr. Jerome Adams, cirujano general de Estados Unidos durante la primera administración del presidente Donald Trump, dijo el domingo que los líderes de la salud deberían apreciar el peso de sus palabras.

«Tenemos que entender que la gente está escuchando», declaró Adams en «Face the Nation» de CBS. «Hacer afirmaciones que se han demostrado falsas una y otra vez sobre la seguridad y la eficacia de las vacunas puede tener consecuencias imprevistas».