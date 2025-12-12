‘Ley de Confianza’ para proteger a los inmigrantes anuncian en Montgomery

A iniciativa de su presidenta Natali Fani-González, el Consejo del Condado de Montgomery en pleno presentó el martes la Ley de Confianza, calificada como “una propuesta histórica” que reafirma el compromiso de esa jurisdicción de Maryland “de garantizar que todos sus residentes, independientemente de su estatus migratorio, puedan acceder de forma segura a los servicios del condado sin temor ni discriminación”.

El proyecto en mención será sometido a consideración de la ciudadanía en una audiencia pública que será convocada en enero.

“Como inmigrante que llegó a este país en su adolescencia y enfrentó la amenaza de deportación, conozco de primera mano el miedo que viven muchas familias”, declaró Fani-González.

“El condado de Montgomery es mi hogar, el lugar donde crie a mi familia. Aquí, creemos en tratar a todas las personas con dignidad, sin importar dónde nacieron, el color de su piel, a quién aman o el idioma que hablan. Este proyecto de ley refleja esos valores”, añadió.

Dijo que la Ley de Confianza se basa en las políticas existentes del condado “y establece sólidas protecciones de los derechos civiles al prohibir a los empleados del condado solicitar o investigar el estatus migratorio de una persona a menos que lo exija la ley”.

La propuesta prohíbe la intimidación y la discriminación, y garantiza que los servicios y oportunidades del condado no se nieguen debido al estatus migratorio, excepto cuando lo exija la ley.

También limita el uso de los recursos del condado en la aplicación de la ley federal de inmigración civil, asegurando que el personal, el equipo y las instalaciones del Condado no se utilicen para acciones de inmigración civil sin una orden judicial válida o un propósito legítimo de aplicación de la ley penal.

“Esta legislación es urgentemente necesaria porque nos enfrentamos a un régimen federal de inmigración descontrolado, excluyente, cruel y, francamente ilegal, que está separando a familias sin el debido proceso en todo el país y aquí mismo en el condado de Montgomery”, sostuvo Fani-González.

Contra el delito

Por otro lado, Fani-González sostuvo que la legislación propuesta no cambia el enfoque del condado en la aplicación de la ley penal.

Esto significa que la Policía del condado de Montgomery continuará aplicando todas las leyes penales y el fiscal del Estado conservará plena autoridad para procesar esos casos.

Quienes cometan delitos en el condado seguirán respondiendo ante el sistema judicial.

De acuerdo con la política actual, el Condado continuará cooperando de forma limitada con los funcionarios federales de inmigración en casos de delitos graves y violentos.

Por su parte, George Escobar, director ejecutivo entrante de la organización comunitaria CASA, indicó que “el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (ICE) amenaza a nuestras familias a diario, y la Ley de Confianza es una de las medidas más importantes que el condado puede tomar para contrarrestarlo”.

Francisco Romero, miembro general de la Junta Ejecutiva del sindicato 32BJ, dijo que “todos los días, los trabajadores inmigrantes —nuestros limpiadores, nuestros cuidadores, quienes construyen nuestras casas y reparan nuestras carreteras—, viven bajo la sombra de las amenazas de ICE”.

“Esta Ley de Confianza es una de las herramientas más sólidas que tiene nuestro condado para proteger a nuestros vecinos: familias que simplemente desean vivir y trabajar en paz”, dijo.

Todo el Consejo del condado acordó patrocinar la legislación. Además, cuenta con el apoyo del Ejecutivo del Condado, el Departamento de Policía local y gran número de organizaciones que sirven a la comunidad, como CASA, ACLU, 32BJ SEIU, JUFJ, entre otras.

El Ejecutivo del condado, Marc Elrich consideró que “esta legislación consolidará nuestra práctica desde hace años y transmite un mensaje importante: no apoyamos los ataques a los inmigrantes ni la violación del debido proceso”.

También el jefe de Policía, Marc Yamada, reafirmó que “el Departamento de Policía del condado de Montgomery no ha hecho ni hace cumplir la ley de inmigración, porque eso es una responsabilidad federal”.

“Para ser eficaces, necesitamos que todos los miembros de la comunidad confíen en las fuerzas del orden locales y nos ayuden a prevenir delitos u otras situaciones peligrosas que observen. Y esta legislación contribuye a fortalecer esa confianza”, añadió Yamada.

“Como hijo de un inmigrante nigeriano, esto es personal para mí”, dijo por su parte el concejal Will Jawando.

“Mi padre vino a este país creyendo que Estados Unidos lo juzgaría por su carácter, no por su lugar de nacimiento. La Ley de Confianza cumple esa promesa para todas las familias del condado de Montgomery, ya sean de Nigeria, Nicaragua, Etiopía, El Salvador, Ucrania o Vietnam”, sentenció.

Foto: Natali Fani-Gonzalez, presidenta del Consejo del Condado de Montgomery. Foto: Montgomery County Council