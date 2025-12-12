Melania comparte emotivo encuentro con niños pacientes

Una tradición que se remonta a 1945 fue renovada el fin de semana por la Primera Dama de la nación, Melania Trump, al visitar el Hospital Nacional Infantil (Children’s Hospital) de Washington DC, para celebrar las fiestas con pacientes, familiares y personal de ese nosocomio.

Esa tradición se remonta a 1945, cuando Bess Truman, esposa del presidente Harry Truman y primera dama de los Estados Unidos en ese entonces, visitó por primera vez a las familias que no podían pasar las fiestas en casa por encontrarse bajo atención hospitalaria.

Durante su visita, la tarde del jueves, Melania Trump leyó el cuento navideño «¿Cómo baja Santa por la chimenea?», del escritor Mac Barnett, mientras los niños y familias allí presentes escuchaban muy alegres sin dejar de poner mucha atención.

La esposa del presidente Donald Trump saludó a los valientes niños que reciben atención, acercándose a sus camas, posando con ellos para las fotos con sus familias y conviviendo con enfermeras, médicos y personal de apoyo del Children’s Hospital.

Su presencia brindó “calidez y alegría a niños y padres en un momento que puede ser difícil”, dijo a la prensa uno de los médicos presentes.

Caoilinn, una expaciente que conoció a la Primera Dama en 2017, en la inauguración del Jardín Curativo Bunny Mellon, fue quien estuvo a cargo de la presentación de la distinguida visitante. Ahora, Caoilinn es una estudiante segura de sí misma del Instituto Militar de Virginia, donde persigue el sueño que forjó durante sus primeros días de tratamiento contra el cáncer. Este hecho es considerado como “un increíble recordatorio del poder del Hospital Nacional Infantil: no solo salva vidas, sino que salva el futuro soñado de los pacientes”.

“Atención excepcional”

Tras su visita, la Primera Dama comentó que “visitar el Children’s National durante la Navidad es una tradición que atesoro, y agradezco la oportunidad de volver este año”.

“Pasar tiempo con estos valientes niños y sus familias es un recordatorio de la fuerza, la esperanza y el amor que definen el espíritu navideño. Quiero agradecer a los dedicados médicos, enfermeras y personal del Children’s National por la atención excepcional que brindan durante la Navidad y todos los días”, indicó emocionada.

La Primera Dama estuvo acompañada por dos pacientes a las que el hospital califica de “increíbles”, Ellas fueron Faith y Riley, “cuyas personalidades alegres y energía positiva aportaron aún más espíritu festivo a este evento especial”, según dio a conocer un portavoz del hospital.

“Agradecemos a la Primera Dama por compartir su tiempo, compasión y espíritu navideño con nuestros pacientes y familias”, declaró Michelle Riley-Brown, Máster en Administración de Salud (MHA), quien es presidenta y directora ejecutiva de Children’s Hospital.

“Desde expacientes increíbles como Caoilinn hasta niños como Riley y Faith, cada día recuerdo la increíble fuerza y ​​valentía de las jóvenes vidas que cuidamos. Su visita brinda momentos de alegría, consuelo y esperanza a las familias que pasan estas fiestas lejos de casa”, puntualizó Riley-Brown.

también destacó que la visita navideña de la Primera Dama sigue siendo una de las tradiciones más preciadas en Children’s National, “ya que ofrece una conexión significativa y alienta a pacientes, familias y personal durante la temporada navideña”.

Foto: Delante de un árbol navideño que se levanta en el Hospital Nacional de los Niños, la Primera Dama Melania Trump lee un cuento mientras la escuchan escuchan niños pacientes, sus familiares y médicos. Foto: Children’s National Hospital