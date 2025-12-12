Nobel de la Paz 2025 llama a los venezolanos a «luchar por la libertad»

En medio de un viaje secreto, la líder opositora venezolana María Corina Machado llamó a «luchar por la libertad» en un discurso leído por su hija que recogió en su lugar el Nobel de la Paz este miércoles en Oslo.

En la clandestinidad desde agosto de 2024, la opositora consiguió salir de Venezuela, pero no llegó a tiempo de asistir a la ceremonia de premiación en la capital noruega, donde la representó su hija Ana Corina Sosa Machado.

Emocionada, ella afirmó que su madre llegará a Oslo «en unas horas», pero que «estará de vuelta a Venezuela muy pronto». «Quiere vivir en una Venezuela libre, y nunca renunciará a ese propósito», aseguró en medio de una gran ovación de los asistentes al acto.

La impresionante ceremonia arrancó con la interpretación de las canciones «Alma llanera» y «Venezuela» por parte del popular cantante Danny Ocean, seguidas de un discurso del presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes, contra el mandatario venezolano Nicolás Maduro.

«Señor Maduro: Debe aceptar los resultados electorales y renunciar a su cargo», dijo Frydnes, interrumpido por el aplauso del público.

En ausencia de su madre, Ana Corina Sosa Machado recogió la medalla de oro y el diploma del premio, dotado con 1,2 millones de dólares. En primera fila, siguieron la ceremonia la madre de Machado, Corina Parisca, sus tres hermanas y otros dos hijos de la galardonada.

El discurso, leído por su hija, evocó «la lucha contra una dictadura brutal», en la que «lo hemos intentado todo».

Aludiendo a los secuestros de personas, las torturas y la persecución de opositores, Machado denunció los «crímenes de lesa humanidad, documentados por las Naciones Unidas» y un «terrorismo de Estado, usado para enterrar la voluntad del pueblo».

«Si queremos tener democracia, debemos estar dispuestos a luchar por la libertad», sostuvo.

Viaje «de extremo peligro»

Desde octubre, cuando se anunció el premio, era un misterio la presencia en Oslo de Machado, a quien no se ve en público desde enero, cuando participó en una protesta en Caracas contra Maduro.

Decenas de venezolanos exiliados, aliados políticos de Machado y los presidentes de Argentina, Panamá, Ecuador y Paraguay viajaron a la capital noruega para la ceremonia.

Sin embargo, después de anunciar el sábado la presencia de la premiada, el Instituto Nobel informó horas antes de la entrega que Machado no llegaría a tiempo debido a «un viaje en una situación de extremo peligro».

Machado se encuentra «a salvo» y llegará a Oslo «en algún momento entre esta noche y mañana jueves por la mañana», afirmó esta entidad.

No es la primera vez que un ganador del galardón de la paz no puede acudir a la entrega de los premios. Ya ocurrió con la iraní Narges Mohammadi (2023), el chino Liu Xiaobo (2010) o la birmana Aung San Suu Kyi (1991).

Afinidad con Trump

En octubre, el Comité Nobel otorgó el galardón a esta ingeniera de formación por sus esfuerzos en favor de «una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia» en Venezuela.

Machado pasó a la clandestinidad después de las presidenciales de julio de 2024 que otorgaron un tercer mandato a Nicolás Maduro. Los resultados no fueron reconocidos por Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de Latinoamérica.

La líder opositora sostiene que Maduro le robó las elecciones a su candidato, Edmundo González Urrutia, y publicó copias de los votos emitidos en las máquinas de votación como prueba del fraude. El chavismo niega las acusaciones.

Elogiada por sus esfuerzos en favor de la democracia en Venezuela, los adversarios le reprochan su afinidad con el presidente estadounidense Donald Trump, a quien dedicó su Nobel.

El mandatario republicano ordenó un importante despliegue militar en el Caribe que ha llevado a varios ataques estadounidenses contra presuntas «narcolanchas» que han dejado 87 muertos.

Es el cerebro y corazón de la oposición en Venezuela

Muchos venezolanos lloran al verla pasar, otros se abalanzan al camión que la lleva y algunos hasta la llaman «Libertadora»: María Corina Machado, galardonada en ausencia este miércoles con el Nobel de la Paz e infatigable opositora del gobierno, despierta un sentimiento casi religioso en su país.

De jeans y camisa blanca, con aires de estrella de rock, Machado, que nació en Caracas hace 58 años, recorrió el país durante la campaña electoral para las presidenciales del 28 de julio de 2024 con un mensaje de cambio tras 25 años de gobiernos chavistas.

Sus seguidores destacan su «coherencia», sin medias tintas, y su promesa de acabar con el socialismo de la llamada Revolución Bolivariana para dar paso a un sistema liberal.

En las primarias opositoras hacia las elecciones del 28 de julio de 2024, Machado arrasó con más de 90% de los votos.

Pero fue vetada por una cuestionada inhabilitación política, y tuvo que ceder su candidatura presidencial al diplomático Edmundo González Urrutia, postulado a última hora. De todos modos, fue el alma de la campaña opositora.

Unos 7 millones de venezolanos emigraron desde 2014 en medio de la crisis. Es una realidad que le toca directamente: sus hijos -Ana Corina, Henrique y Ricardo- viven fuera y ella tiene prohibición de salir del país.

Foto:

María Corina Machado, Nobel de la Paz 2025, durante un mitin de campaña del candidato presidencial opositor Edmundo González, en Barinas, Venezuela, en julio de 2024. AFP