Planean cerrar el mayor centro de detención para migrantes

El Gobierno de Estados Unidos planea cerrar Camp East Montana, el que es actualmente mayor centro de detención para migrantes, ubicado dentro de una base militar en Texas, según un reporte publicado por el diario The Washington Post.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) envió a sus empleados una carta anunciando que terminarán el contrato con la empresa privada que administra el centro, de acuerdo con documentos internos filtrados al medio.

Las condiciones en Camp East Montana, un megacentro que no está compuesto por edificios sino por carpas y tiene capacidad para unos 5.000 detenidos, han sido criticadas por varias organizaciones en defensa de los derechos humanos, que han pedido incluso su cierre inmediato.

Desde que empezó a operar, en agosto del año pasado, se han reportado brotes de COVID-19, sarampión y tuberculosis en el centro.

Tres personas también han fallecido allí: una de ellas por suicidio, otra tras una falla renal y el tercero por «homicidio» en un enfrentamiento con el personal del centro, según las versiones oficiales y filtraciones a medios estadounidenses.

Bajo la actual Administración, las detenciones de migrantes en EE.UU. alcanzaron nivel récord: en enero EE.UU.mantuvo detenidos a más de 73.000 migrantes, la cifra más alta desde la creación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en 2001, según datos filtrados a la cadena CBS News.

El año pasado fue el más mortífero en al menos dos décadas para personas bajo custodia del ICE, con más de 30 fallecidos.