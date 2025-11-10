Las escuelas públicas de la ciudad de Manassas cerraron el lunes tras un incidente de ciberseguridad

Las escuelas públicas de la ciudad de Manassas permanecerán cerradas el lunes debido a un incidente de ciberseguridad que afectó al sistema escolar de Virginia durante el fin de semana.

En una carta dirigida a los padres, el superintendente Kevin Newman dijo que el ciberataque interrumpió el servicio de internet y telefonía en todo el sistema escolar.

La decisión de cancelar las clases se tomó “por precaución y para garantizar la seguridad de nuestros estudiantes, profesores y personal”, dijo Newman.

Dijo que no existían amenazas físicas a los campus, pero que el cierre del lunes permite a los equipos de tecnología de la información de las escuelas trabajar con expertos externos en ciberseguridad para asegurar y restaurar los sistemas afectados.

Newman no ofreció más detalles sobre el ciberataque, pero afirmó que el incidente sigue bajo investigación.

El martes 11 de noviembre ya estaba programado como día festivo por el Día de los Veteranos, y se espera que las escuelas reabran el miércoles 12 de noviembre, a menos que los líderes del distrito anuncien lo contrario.

“Comprendemos que esta situación puede causar preocupación e inconvenientes a nuestras familias”, dijo Newman. “Sepan que estamos comprometidos con una comunicación abierta y continuaremos compartiendo actualizaciones directamente con las familias, los maestros y el personal a medida que haya nueva información disponible”.