La Universidad Estatal de Bowie recibe una donación de 50 millones de dólares

La Universidad Estatal de Bowie se enteró el viernes por la noche de que recibió una donación sin restricciones de 50 millones de dólares de la filántropa MacKenzie Scott, la mayor contribución individual en los 160 años de historia de la universidad.

La ex esposa del fundador de Amazon, Jeff Bezos, tiene un patrimonio estimado de 42 mil millones de dólares y se ha comprometido a donar la mayor parte de su fortuna.

Esta es la segunda donación multimillonaria que Scott ha hecho a la Universidad Estatal de Bowie y una de varias que ha hecho a universidades y colegios históricamente negros locales últimamente.

“Realmente me quedé sin palabras y se me saltaron las lágrimas”, dijo la presidenta de la Universidad Estatal de Bowie, Aminta Breaux, a WTOP. “Estaba eufórica. Estaba muy emocionada. Y no es frecuente que un presidente se quede sin palabras”.

Esta donación sigue a una donación de 25 millones de dólares que Scott hizo a la universidad del condado de Prince George en 2020

Breaux dijo que, como en aquel entonces, se utilizará para ayudar a los estudiantes con ayuda financiera adicional. Con una matrícula y cuotas anuales de pregrado de $8,999, Breaux dijo que Bowie State es una de las universidades más asequibles del país, pero que se debe hacer más para ayudar a los estudiantes

“Utilizamos un porcentaje de nuestra dotación, siendo las becas la máxima prioridad”, dijo. “Atendemos a algunos de los estudiantes con mayores necesidades y esta donación, ante todo, se utilizará para ayudar a cubrir las necesidades financieras de nuestros estudiantes. … Nos ocupamos de esta generación de estudiantes, así como de las generaciones futuras”.

Parte del dinero también se utilizará para mejorar los esfuerzos de investigación de la universidad.

En los últimos años, Scott ha donado más de 400 millones de dólares a HBCU de todo el país, incluyendo donaciones a la Universidad de Howard y a la Universidad Estatal de Morgan.

“Sé lo que esta donación tiene la capacidad de hacer, de impactar tantas vidas”, dijo Breaux

En un comunicado , afirmó que la donación “nos permite ampliar el acceso, elevar nuestra investigación y excelencia académica, y apoyar a generaciones de estudiantes que liderarán, servirán e innovarán. La educación superior es el camino hacia la movilidad social ascendente para nuestros estudiantes y las comunidades a las que servimos, y, con este donativo, su futuro es más brillante que nunca”.

En general, se estima que Scott ha donado más de 1700 millones de dólares a universidades y otras organizaciones benéficas, y la dirección de la universidad afirmó que es evidente que Scott está comprometido con la misión de Bowie State y otras HBCU.

Brent Swinton, vicepresidente de participación filantrópica de Bowie State, declaró en un comunicado que la donación permitirá a la universidad aprovechar “este último donativo transformador para inspirar un apoyo aún mayor para nuestros brillantes, pero a menudo con recursos limitados, estudiantes y profesores. Cuando Bowie State prospera, nuestra unida comunidad de exalumnos, familias y socios, en toda la región y más allá, prospera con nosotros”.

Bowie State ocupa el puesto 11 entre las más de 100 HBCU de todo el país y fue fundada en 1865. En 1963, pasó a llamarse Bowie State College y, una vez más, en 1988, Bowie State University. La universidad también se convirtió en miembro del Sistema Universitario de Maryland en 1988.

Tiene 29 licenciaturas, 20 programas de maestría, tres programas de doctorado y 20 programas de certificación.