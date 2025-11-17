Trump planea reunirse con Mamdani y afirma que buscará una solución

El presidente Donald Trump indicó el domingo que planea reunirse con el alcalde electo de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani , y dijo que “llegarán a un acuerdo”, en lo que podría ser una tregua para el presidente republicano y la estrella política demócrata que se han presentado mutuamente como adversarios políticos .

Durante meses, Trump atacó duramente a Mamdani, tildándolo falsamente de «comunista» y prediciendo la ruina de su ciudad natal, Nueva York, si el socialista demócrata resultaba elegido. También amenazó con deportar a Mamdani, nacido en Uganda y nacionalizado estadounidense, y con retirar los fondos federales a la ciudad.

Mamdani pasó de ser un desconocido legislador estatal a convertirse en una estrella de las redes sociales y un símbolo de la resistencia contra Trump durante su campaña a la alcaldía. Su campaña se basó en una serie de políticas progresistas y un mensaje que se oponía rotundamente a la agresiva agenda antiinmigrante que Trump ha impulsado en su segundo mandato en la Casa Blanca.

El candidato de 34 años atrajo a un amplio sector de los neoyorquinos y derrotó a uno de sus pesos pesados ​​políticos, el exgobernador Andrew Cuomo, por casi 9 puntos porcentuales.

En su discurso de victoria la noche de las elecciones, Mamdani afirmó que quería que Nueva York le mostrara al país cómo derrotar al presidente. Sin embargo, al día siguiente, al hablar sobre sus planes para «a prueba de Trump» en Nueva York una vez que asumiera el cargo en enero, el alcalde electo también declaró estar dispuesto a colaborar con cualquiera, incluido el presidente, si eso beneficia a los neoyorquinos.

Los representantes de Mamdani no hicieron comentarios inmediatos el domingo por la noche sobre las declaraciones del presidente, pero un portavoz señaló las declaraciones del alcalde electo la semana pasada, cuando dijo que planeaba comunicarse con la Casa Blanca “porque esta es una relación que será fundamental para el éxito de la ciudad”.

Trump expresó un sentimiento similar el domingo.

“El alcalde de Nueva York, debo decir, desea reunirse con nosotros. Encontraremos una solución”, dijo Trump a los periodistas mientras se preparaba para volar de regreso a Washington después de pasar el fin de semana en Florida.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aclaró poco después que Trump se refería a Mamdani y dijo que no se había fijado ninguna fecha para dicha reunión.

“Queremos que todo salga bien para Nueva York”, dijo Trump.

Los comentarios de Trump se produjeron al tiempo que afirmaba que Estados Unidos podría mantener conversaciones próximamente con el presidente venezolano Nicolás Maduro, tras un despliegue militar cerca del país sudamericano: «Hablaré con cualquiera», dijo Trump.