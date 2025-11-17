Tras 37 años, identifican al sospechoso del asesinato de Laurie Ann Powell en 1988

Durante 37 años, el asesinato de Laurie Ann Powell, de 18 años, atormentó al condado de Gloucester, Virginia, y a los investigadores que se negaron a dejar que su nombre se desvaneciera en otro archivo de casos sin resolver.

El jueves, la policía estatal de Virginia dio la respuesta que la familia de Powell había esperado durante casi cuatro décadas: pruebas avanzadas de ADN identificaron a Alan Wade Wilmer Sr. como el hombre responsable de su asesinato en 1988.

“Expresamos nuestras más sinceras condolencias por su pérdida y el dolor que ha experimentado durante estos últimos 37 años. Gracias por su cooperación y comprensión mientras nuestras agencias trabajaban para resolver este caso”, dijo Robin Lawson, directora de relaciones públicas de la Policía Estatal de Virginia, durante una conferencia de prensa el viernes.

Wilmer, un pescador comercial que navegaba entre puertos deportivos en Gloucester, Middlesex, Northern Neck y Hampton Roads, murió en 2017. Pero, según los investigadores, si estuviera vivo hoy, enfrentaría cargos de homicidio.

Powell desapareció el 8 de marzo de 1988, después de que su novio la dejara en casa y comenzara a caminar por la Ruta 614 hacia la Ruta 17. Su cuerpo fue hallado casi un mes después en el río Elizabeth, cerca de la isla Craney. Había sido apuñalada varias veces. La evidencia biológica de la escena del crimen incluía ADN relacionado con una agresión sexual.

Un esfuerzo conjunto de varias agencias y el uso de herramientas forenses modernas, financiadas a través de la Iniciativa Estatal de Kits para Víctimas de Agresión Sexual, contribuyeron a cambiar esta situación. Cuando los investigadores obtuvieron el ADN de Wilmer tras su autopsia, se confirmó la coincidencia.

Las autoridades indicaron que Wilmer también habría sido acusado por los asesinatos de David Nobling y Robin Edwards en 1987 en el condado de Isle of Wight, así como por el asesinato de Teresa Lynn Spaw-Howe en 1989 en Hampton. Las muertes de Nobling y Edwards se conocieron como parte de los asesinatos de Colonial Parkway.

Powell se convierte en la cuarta víctima confirmada vinculada a Wilmer.

Wilmer no tenía antecedentes penales por delitos graves, lo que significa que su ADN nunca se incluyó en CODIS, un sistema de indexación de ADN. La Policía Estatal insinuó que lagunas legales como esta —donde el perfil de un presunto asesino en serie no se puede subir porque nunca fue condenado— podrían requerir una reforma legislativa.

Los investigadores están reconstruyendo los movimientos de Wilmer durante los años ochenta y principios de los noventa, y solicitan la colaboración ciudadana para obtener cualquier recuerdo, avistamiento o interacción, por mínima que sea. Las autoridades destacaron la distintiva camioneta Dodge Fargo azul de 1966 de Wilmer, su barco de pesca de madera, el Denny Wade, y su empresa de servicios de poda de árboles, Better Tree Services.

Pero ese día perteneció a la familia Powell.

La hermana de Powell, Cindy Kirchner, habló entre lágrimas, describiéndola como una “mujer intrépida, audaz e inolvidable llena de energía” cuya risa y espíritu aún resuenan entre las personas que la amaron.

“No es justicia”, dijo el capitán Timothy Reibel de la policía estatal de Virginia. “Pero sí es una resolución”.

Cualquier persona que tenga información adicional debe comunicarse con la Policía Estatal de Virginia a través de questions@vsp.virginia.gov.