Los compradores se inquietan a medida que el costo promedio de un auto nuevo se acerca a los $50.000

Tras compartir durante algunos años un Chevrolet Trax 2019, Dana Eble y Tyler Marcus finalmente buscan un segundo auto. Pero al adentrarse en el mercado, la joven pareja casada no está segura de cuánto pueden permitirse.

“No dejo de ver cómo muchos aspectos de la vida se encarecen y se vuelve más difícil”, dijo Eble, gerente de cuentas de una agencia de relaciones públicas.

Ser propietario de un automóvil ha sido durante mucho tiempo parte esencial del sueño americano. Pero a medida que los fabricantes de automóviles reducen la producción de modelos económicos para satisfacer a los clientes que pueden permitirse camionetas y vehículos utilitarios deportivos de gran tamaño, los compradores se sorprenden con los precios al mismo tiempo que se sienten frustrados por los efectos persistentes de la alta inflación.

Los precios al consumidor subieron un 3,3% en marzo, el mayor incremento anual desde mayo de 2024, mientras que los precios de los coches nuevos aumentaron un 12,6% con respecto al año anterior, según informó el viernes el Departamento de Trabajo.

Los vehículos nuevos se venden ahora por un promedio de casi 50.000 dólares, un 30% más que hace seis años, y las cuotas mensuales promedio —con un pago inicial del 10% y un plazo de 6 años— alcanzaron recientemente los 775 dólares. ¿Busca algo más económico? El porcentaje de vehículos anunciados por menos de 30.000 dólares es de aproximadamente el 13%, una disminución con respecto al 40% de hace cinco años, según el sitio web de reseñas de automóviles CarGurus.

Para hacer frente a esta situación, los compradores están extendiendo los plazos de pago. Los consumidores que optan por préstamos a 7 años representan más del 12 % de las ventas totales, frente a casi el 8 % hace un año, según JD Power, portal especializado en la compra de automóviles. Estos contratos terminan costando más a largo plazo debido a los intereses.

“La posibilidad de comprar transporte sigue existiendo. La cuestión es simplemente: ¿qué se obtiene a cambio del dinero?”, dijo Charlie Chesbrough, economista sénior de Cox Automotive.

El aumento del precio de los automóviles está contribuyendo a una mayor preocupación por la asequibilidad en la vida estadounidense. Los consumidores, especialmente los jóvenes , afirman que sienten que las necesidades básicas como la vivienda, la alimentación, los servicios públicos y el cuidado infantil son cada vez más caras, mientras que los salarios no aumentan al mismo ritmo.

Se trata de una posición vulnerable para los republicanos de cara a las elecciones de mitad de mandato de este año , especialmente porque la guerra con Irán ha disparado los precios de la gasolina, lo que hace que conducir sea aún más caro.

El tamaño, la tecnología y las características «imprescindibles» aumentan los costos.

Los precios de venta han ido en aumento desde que los fabricantes de automóviles descubrieron que los estadounidenses están dispuestos a pagar más por SUV y camionetas más grandes y costosas, que les generan mayores ganancias por cada venta. En consecuencia, han dejado de fabricar sedanes más pequeños y económicos.

Esto es especialmente cierto en el caso de los fabricantes de automóviles nacionales; los precios de venta promedio de muchos vehículos de Ford Motor Co., General Motors y Stellantis (fabricante de Jeep) generalmente han tendido a ser más altos que los de las compañías asiáticas Honda, Hyundai, Mazda y Subaru.

Según David Undercoffler, jefe de análisis de consumidores de CarGurus, las compañías automovilísticas también son expertas en colocar las opciones deseadas en los niveles de equipamiento más caros, lo que puede atraer a los consumidores a un vehículo que cuesta más de lo previsto.

Las tecnologías de seguridad avanzadas —como el asistente de mantenimiento de carril, el frenado automático de emergencia, el sistema de monitoreo de punto ciego, las alertas de colisión y otras— incrementan el costo de un vehículo. Las regulaciones federales exigen a los fabricantes de automóviles que incluyan algunas características, como cámaras de visión trasera.

La pandemia de COVID-19 elevó los precios de los automóviles debido a la caída de la producción, afectando tanto al mercado de vehículos nuevos como al de segunda mano. Si bien la producción se recuperó, otras interrupciones en la cadena de suministro y los aranceles han influido en los precios. Mientras tanto, datos gubernamentales muestran que los precios de los seguros de automóviles se han disparado un 55 % en comparación con hace seis años, justo antes de la pandemia, lo que ha incrementado el número de estadounidenses sin seguro . Las reparaciones de automóviles son, en promedio, un 48 % más caras.

Según Cox Automotive, el porcentaje de compradores de coches nuevos con ingresos inferiores a 100.000 dólares cayó al 37% el año pasado, frente al 50% de 2020.

Algunos fabricantes de automóviles han reconocido la preocupación por la asequibilidad. En febrero, Ford anunció que tendría varios vehículos con precios inferiores a los 40.000 dólares para finales de la década. GM ha señalado a los vehículos de Buick y Chevrolet, incluido el Trax, como opciones más económicas.

Buscando en el mercado de segunda mano para alivio

Chesbrough opina que, a veces, los consumidores no son realistas en sus deseos.

“Hay vehículos disponibles por menos de 30.000 dólares. Lo que todo el mundo quiere es un SUV de tamaño mediano con asientos de cuero y techo solar por 25.000 dólares, y eso no está disponible”, dijo Chesbrough.

Según él, esos compradores se están viendo obligados a recurrir al mercado de segunda mano.

Pero a medida que estos compradores se decantan por los vehículos usados, también encuentran menos opciones asequibles. Según CarGurus, la proporción de vehículos usados ​​con un precio inferior a 30.000 dólares cayó del 78 % en 2021 al 69 % en febrero. El precio medio de un vehículo usado en febrero fue de unos 25.000 dólares, y la cuota mensual media alcanzó los 560 dólares.

El mercado de autos usados ​​se ve afectado por dos tendencias. Una es que los consumidores, deseosos de evitar un gran gasto, conservan sus autos por más tiempo: casi 13 años en promedio, 18 meses más que hace una década, según la Oficina de Estadísticas de Transporte . Además, la disminución en la popularidad del arrendamiento implica que menos autos de dos y tres años llegan al mercado una vez que finalizan los contratos de arrendamiento.

Según las estimaciones de JD Power, los consumidores podrían ahorrar hasta 140 dólares en la cuota de un arrendamiento en comparación con el financiamiento promedio, una buena opción, especialmente para conductores cuyo kilometraje anual es predecible. Sin embargo, los expertos señalan que aún existe un desafío en cuanto a la asequibilidad.

Qué pueden hacer los compradores

Sam Dykhuis, de 27 años y residente de Chicago, necesitó comprar su primer auto recientemente al comenzar un nuevo trabajo como planificadora de vuelos en United Airlines. Buscó un auto usado por menos de $20,000 y finalmente pagó un poco más por un Mazda CX-5 2021. Para mantener el costo bajo, usó sus ahorros para pagarlo al contado. También paga el seguro por seis meses para ahorrar un poco de dinero.

Aun así, “Mi sueldo bajó y mis gastos aumentaron”, dijo Dykhuis. “Sin duda, tengo que estar más pendiente de todo que antes”.

Eble, de 30 años, y Marcus, de 31, dicen que aprecian los vehículos llamativos, pero no se consideran aficionados a los coches y esperan que, por lo tanto, su búsqueda sea más sencilla. Aun así, encontrar algo que se ajuste a su presupuesto de entre 20.000 y 30.000 dólares podría no ser tan fácil como antes.

Están considerando coches como un Trax más reciente, un Mazda o quizás un vehículo eléctrico . Los vehículos eléctricos nuevos suelen tener un precio inicial más elevado, pero a la larga permiten ahorrar. El mercado de vehículos eléctricos usados ​​pronto se verá inundado de vehículos de dos o tres años de antigüedad que se alquilaron cuando los incentivos federales eran generosos.

Al igual que Dykhuis, dicen que también podrían comprar su nuevo vehículo al contado para evitar un nuevo pago mensual.

“Da la sensación de que si ocurre algo que escapa a nuestro control… resulta mucho más difícil averiguar cómo gestionar nuestras finanzas”, dijo Eble.