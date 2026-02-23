Exconcursante de ‘American Idol’ acusado de asesinato y montaje de la escena del crimen por el asesinato de su esposa

Las autoridades de Ohio arrestaron a un ex concursante de “American Idol” y lo acusaron de disparar y matar a su esposa y de montar la escena del crimen para engañar a los investigadores.

Caleb Flynn, de 39 años, se declaró inocente el viernes de los cargos de asesinato, agresión y manipulación de pruebas.

«Solo quiero cuidar de mis hijas. No represento ningún riesgo», le dijo al juez Samuel Huffman en un video de su comparecencia desde la cárcel.

El juez fijó su fianza en 2 millones de dólares.

La corresponsal de AP, Julie Walker, informa que un ex concursante de «American Idol» está acusado de asesinato por la muerte de su esposa.

Ashley Flynn, de 37 años, fue encontrada muerta el lunes después de que los agentes recibieran un reporte de robo y tiroteo en una vivienda de Tipp City, según un comunicado de prensa de la Policía de Tipp City. Su esposo y sus dos hijos se encontraban dentro de la vivienda cuando llegaron los agentes.

En una llamada al 911 difundida por las autoridades, Caleb Flynn, desesperado, le informa a un operador que alguien irrumpió en su casa y mató a su esposa. Afirma que recibió varios disparos en la cabeza y que desconoce si el intruso seguía allí.

“Hay sangre por todas partes, oh Dios mío, oh Dios mío, oh Dios mío”, dice.

Su abogado, Patrick Mulligan, declaró el sábado que él y Flynn estaban «decepcionados y preocupados por el breve plazo y la aparente premura en el juicio en este caso». La policía arrestó a Flynn el jueves.

«Cuando el gobierno se queda sin pistas o no puede desarrollarlas y analiza al cónyuge sobreviviente en casos como estos, la posibilidad de una condena injusta aumenta», señala el comunicado.

El jefe de policía de Tipp City, Greg Adkins, defendió la investigación y dijo en un correo electrónico el sábado que «no había avanzado rápidamente».

“Más bien, ha avanzado a un ritmo dictado por un proceso de investigación exhaustivo y deliberado”, dijo.

Ashley Flynn era entrenadora de voleibol de escuela secundaria y maestra sustituta, dijo Tipp City Schools en su página de Facebook.

“Era conocida por su hermosa sonrisa, calidez, amabilidad y el impacto positivo que tuvo en tantas personas, tanto dentro como fuera del aula y en la cancha”, decía la publicación.