La mayoría de los estados con tropas de la Guardia Nacional en DC planean retirarse este otoño

Más de la mitad de los estados que contribuyen con tropas de la Guardia Nacional a la iniciativa policial federal del presidente Donald Trump en Washington han establecido fechas límite para su retirada a finales de este otoño, dijeron funcionarios estatales a The Associated Press.

Las fechas, finales de octubre y noviembre, podrían extenderse, y no está claro de inmediato cuándo los otros tres estados retirarán sus tropas. Sin embargo, las retiradas planificadas indican que el aumento de tropas en la capital del país podría encaminarse hacia una reducción o un cambio de alcance.

Los planes de los estados contribuyentes surgen mientras Trump intensifica su impulso para enviar militares a otras ciudades estadounidenses , incluidas Chicago y Portland, Oregón, que han respondido con acciones legales para tratar de detener cualquier despliegue.

La Guardia Nacional se activó en Washington D. C. en agosto después de que Trump emitiera una orden ejecutiva que declaraba el estado de emergencia debido a lo que, según el presidente republicano, eran preocupaciones relacionadas con la delincuencia. La orden puso al departamento de policía local bajo la autoridad del presidente durante 30 días y luego caducó cuando el Congreso no la renovó .

Sin embargo, aproximadamente 2300 miembros de la Guardia Nacional de ocho estados, además de Washington D. C., y cientos de agentes federales permanecieron en la ciudad. Según cifras oficiales, más de 4000 personas han sido arrestadas como parte de la campaña desde agosto.

Las autoridades de Georgia, Misisipi, Carolina del Sur, Ohio y Virginia Occidental informaron a The Associated Press que tenían una fecha prevista para el fin de sus despliegues. Los demás estados con tropas en Washington D. C. (Alabama, Luisiana y Dakota del Sur) no respondieron a las solicitudes de información.

Carolina del Sur, que inicialmente envió 200 soldados y ahora tiene alrededor de 40, dijo que planea retirarse a fines de octubre, según la mayor Karla Evans, portavoz de la Guardia de Carolina del Sur.

Ohio, Georgia, Mississippi y Virginia Occidental dijeron que planeaban retirar sus tropas antes del 30 de noviembre.

Los cinco estados juntos representan más del 80% de las 1.300 tropas de otros estados desplegadas en DC. El despliegue de la Guardia Nacional de DC está compuesto por alrededor de 1.000 fuerzas y sus órdenes se han extendido al menos hasta diciembre .

Al preguntársele sobre los retiros previstos, la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, afirmó que la campaña policial de Trump en la capital había resultado en una reducción de la delincuencia. «Estos son resultados positivos innegables que todos pueden celebrar».

Trump ha proclamado su campaña contra la delincuencia en la capital del país como un rotundo éxito. Y los datos muestran que la delincuencia ha disminuido durante ese tiempo, aunque las tasas ya estaban bajando antes. Sin embargo, la persistente presencia de la Guardia Nacional en Washington, D. C., ha suscitado dudas sobre el plan final de Trump para los despliegues.

Las tropas de la Guardia han patrullado centros de tránsito y sitios turísticos, y a medida que el despliegue se ha prolongado, se han convertido en una parte integral del paisaje urbano de la ciudad, en parques y barrios. Su presencia, a veces armada, ha bastado para inquietar a los residentes, aunque no se han reportado incidentes violentos. También han recogido basura y, en el caso de la Guardia de DC, han implementado una iniciativa que ha abarcado desde ayudar a empacar comidas para…

La noticia de una reducción planificada podría ser un alivio para algunos residentes, que han visto el despliegue militar sin precedentes como algo cada vez más normalizado.

“Esto no es normal”, dijo Joseph Johnson, funcionario electo local que preside una comisión asesora vecinal. “Sabemos que esto nunca debió haber sucedido”.

Una demanda presentada por el fiscal general de DC impugna el despliegue, con una audiencia programada para el 24 de octubre.

La oficina de la alcaldesa de Washington D. C., Muriel Bowser, declinó hacer comentarios. Bowser ha dicho en varias ocasiones que el despliegue de la Guardia Nacional desde otros estados «no ha sido un uso eficiente de esos recursos».

Sin embargo, algunos dijeron que, dado que el despliegue era inevitable, trataron de aprovecharlo, especialmente con los miembros de la Guardia de DC llevando a cabo una iniciativa que incluyó la limpieza de vecindarios y la eliminación de grafitis, además de trabajar con bancos de alimentos locales para empaquetar alimentos y ayudar a revitalizar un centro de recreación.

«No tienen armas. No tienen rifles, y realmente están haciendo lo que les pedimos: venir y participar en la limpieza de nuestra comunidad», dijo Johnson.

Su colega, el comisionado asesor vecinal Marcus Hickman, agradeció la ayuda adicional cuando la Guardia de DC envió un correo electrónico a los comisionados para preguntarles si había alguna necesidad. Esto permitió a los miembros de la comunidad colaborar estrechamente con los guardias. Se están desarrollando otros planes, como la participación de la Guardia de DC en un programa de lectura escolar, afirmó.

Cuando alguien se ofrece a ayudarte a limpiar tu casa, hay algo que decir. Una comunidad más limpia suele ser una comunidad más segura.