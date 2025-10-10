Cirque du Soleil deslumbra en Tysons con su mágica producción LUZIA

El incomparable Cirque du Soleil se despide de Virginia con su fascinante espectáculo LUZIA, una experiencia que transporta al público a un México imaginario lleno de color, ritmo y asombro. La producción, que se presenta bajo la Gran Carpa en Tysons Corner, culminará su exitosa temporada el sábado 18 de octubre, ofreciendo sus últimas funciones antes de continuar su gira por Estados Unidos.

Desde su estreno, miles de espectadores han quedado maravillados por este viaje onírico donde la luz se entrelaza con la lluvia y la realidad se mezcla con la fantasía. LUZIA —una combinación de las palabras “luz” y “lluvia”— invita al espectador a sumergirse en un sueño despierto, celebrando la belleza, los paisajes y el espíritu vibrante de México.

El espectáculo deslumbra con actos únicos que fusionan acrobacias impresionantes, música envolvente y una escenografía impactante. Entre los momentos más memorables se encuentran la “Mujer Corredora” que cruza el escenario con elegancia y fuerza, el asombroso contorsionista, el divertido baile de fútbol y las espectaculares actuaciones en rueda Cyr y trapecio. Además, LUZIA incorpora por primera vez en un show bajo carpa una cortina de lluvia funcional, que transforma el escenario en un lienzo de luz y agua.

Cada número de LUZIA es una celebración del arte y la imaginación, donde lo imposible se vuelve realidad. Es un espectáculo que encanta tanto a niños como adultos, ofreciendo una experiencia inolvidable para toda la familia.

Tras su despedida en Tysons Corner, LUZIA continuará su recorrido por Estados Unidos con presentaciones en Atlanta (del 6 de noviembre de 2025 al 25 de enero de 2026) y Miami (del 19 de febrero al 25 de abril de 2026).

Ofertas especiales de boletos

El Cirque du Soleil ofrece promociones disponibles en su página oficial:

Paquete para 4 personas – Ahorre un 15% al comprar cuatro boletos.

– Ahorre un 15% al comprar cuatro boletos. Entradas para niños por $15 – Válido con la compra de un boleto de adulto.

– Válido con la compra de un boleto de adulto.

Los boletos y más información están disponibles en: www.cirquedusoleil.com/luzia

Por Johnny Yataco/Washington Hispanic