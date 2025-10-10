Miyares toma la delantera en VA

El candidato demócrata a fiscal general de Virginia, Jay Jones, enfrenta una creciente presión por parte de los republicanos para que ponga fin a su candidatura debido a los mensajes de texto violentos que envió.

El 3 de octubre se reveló que Jones envió mensajes de texto en los que decía que el expresidente republicano de la Cámara de Delegados de Virginia, Todd Gilbert, debía recibir un disparo en la cabeza. Se trata de mensajes que Jones admite haber enviado a la delegada republicana Carrie Coyner hace algunos años.

Jones escribió: “Tres personas, dos balas: Gilbert, Hitler y Pol Pot. A Gilbert le tocan dos balas en la cabeza.”

Tras una llamada telefónica, Coyner le envió un mensaje a Jones diciendo: “Estabas hablando de que esperabas que los hijos de Jennifer Gilbert murieran.”

Jones respondió: “Sí, ya te lo he dicho antes. Solo cuando la gente siente el dolor personalmente cambian su posición sobre las políticas.”

El miércoles, el gobernador de Virginia, Glenn Youngkin, renovó su llamado para que Jones abandone la contienda.

“Estos textos dementes que pedían dos balas en la cabeza de Todd Gilbert, nuestro expresidente, y deseaban la muerte de sus hijos —de dos y cinco años— van más allá de la locura”, dijo Youngkin. “Por lo tanto, este sujeto no solo está descalificado para postularse, sino que creo que puede haber motivos reales para una investigación legal. Y eso significa que tiene que retirarse. Debe salir de esta carrera con deshonra. Y su compañera de fórmula, Abigail Spanberger, debería mostrar algo de valor y decirle que lo haga. La comunidad policial ya lo ha dicho. Ahora la Orden Fraternal de Policía y la Asociación de Sheriffs de Cumplimiento de la Ley han declarado que debe retirarse, que es incapaz. Y, sin embargo, Abigail Spanberger no puede reconocer que él es inapropiado para ocupar el cargo de Fiscal General, el principal agente de la ley, el protector del pueblo.”

Youngkin dijo estar sorprendido de que ningún funcionario electo demócrata haya pedido públicamente que Jones abandone la carrera.

“Esto es muy, muy claro”, dijo Youngkin recientemente. “Es una de esas pruebas morales. ¿Vas a apoyar a alguien que desea que mueran niños pequeños, que quiere poner balas en la cabeza de alguien y desea la muerte de agentes de policía o no? Y ella [Spanberger] está diciendo que sí. El problema que tenemos aquí, que va mucho más allá de la ética y la moralidad, es que las fuerzas del orden no confiarán en él. Y cuando la policía no confía en sus líderes superiores, en sus funcionarios electos que se supone deben respaldarlos, toda nuestra estructura de seguridad colapsa. Por eso esto es tan importante. Abigail Spanberger debe pronunciarse. No solo debe condenar lo que dijo, sino pedirle que se retire de esta carrera con deshonra. Y necesita que todos los demás líderes demócratas de este estado y del país hagan exactamente lo mismo. Me resulta impactante que aún no lo hayan hecho. Es hora de que muestren carácter y hagan lo correcto.”

Una nueva encuesta de la Asociación Republicana de Fiscales Generales (RAGA, por sus siglas en inglés), muestra que el apoyo a Jones entre los votantes probables de Virginia ha caído desde que se conocieron los mensajes violentos.

La encuesta de RAGA del 7 de septiembre, antes de conocerse la historia, mostraba a Jones liderando a Miyares con 46.4% frente a 42.5%. El 7 de octubre, después de revelarse la noticia de los mensajes, Miyares lideraba con 45.8% frente a 43.7%, según la encuesta.

La misma encuesta de RAGA también muestra un deterioro en la imagen de Jones entre los votantes probables. El 7 de septiembre, Jones tenía un 24% de opinión favorable y un 19% desfavorable. El 7 de octubre, su favorabilidad subió ligeramente a 27%, pero su desfavorabilidad aumentó a 43.5%.