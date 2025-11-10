Un hombre parece sufrir una convulsión mientras el ICE arresta a su esposa

Un hombre de Massachusetts que aparece en un video sufriendo una aparente convulsión durante un forcejeo con agentes de inmigración mientras sostiene a su esposa y a su hijo pequeño que llora, dice que perdió el conocimiento después de que los agentes lo empujaran, lo golpearan y le presionaran el cuello.

Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional lo acusaron de fingir la emergencia médica para evitar que los agentes arrestaran a su esposa, quien era buscada por presuntamente apuñalar a un compañero de trabajo con unas tijeras.

“No soltaba a mi esposa porque querían llevársela”, declaró Carlos Zapata, de 24 años, al Boston Globe en español. Habló con el periódico el viernes, un día después de que su esposa fuera detenida en un caótico control de tráfico.

Los transeúntes gritaron y grabaron el enfrentamiento mientras agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas rodeaban el automóvil de la familia el jueves por la mañana en Fitchburg, una ciudad a unos 65 kilómetros (40 millas) al noroeste de Boston. Los agentes buscaban a Juliana Milena Ojeda-Montoya, quien se encontraba dentro del vehículo con su esposo y su hija de un año y medio, según un comunicado de prensa del Departamento de Seguridad Nacional.

Un vídeo que se ha difundido ampliamente muestra a Zapata al volante, con el cuerpo temblando y el blanco de sus ojos visible mientras agentes enmascarados introducen la mano en el coche.

“Tuve convulsiones o algo así. No sé qué me hicieron”, dijo. Cuando recuperó la consciencia, contó que los agentes lo estaban esposando.

Zapata declaró que él y su esposa son ecuatorianos y que entraron al país de manera irregular hace varios años. Desde entonces, han solicitado asilo, cuyo caso aún está pendiente, y tienen autorización para trabajar, afirmó. Añadió que él llevaba a su esposa a su trabajo en Burger King cuando los detuvieron.

El Departamento de Seguridad Nacional respondió al video el viernes, diciendo: “Imagínense fingir un ataque epiléptico para ayudar a un criminal a escapar de la justicia”, en una publicación en redes sociales.

“El personal médico determinó que no existía ninguna emergencia médica legítima”, declaró Tricia McLaughlin, subsecretaria del departamento, en un comunicado de prensa. “Incluso se le grabó en vídeo de pie y consciente instantes después”.

El departamento informó que los agentes estaban llevando a cabo un operativo para arrestar a Ojeda-Montoya por la presunta agresión con tijeras y por arrojarle un bote de basura a su compañera de trabajo en agosto. Fue acusada de agresión con arma blanca, según informó el Globe.

Según el Departamento de Seguridad Nacional, Ojeda-Montoya se encontraba bajo custodia en espera de los procedimientos de deportación.