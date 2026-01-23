Oficiales federales detienen a un niño de 5 años que, según un funcionario escolar, fue utilizado como cebo

Un niño de 5 años que regresaba a casa desde el preescolar en Minnesota fue llevado por agentes federales junto con su padre a un centro de detención en Texas, dijeron funcionarios escolares y el abogado de la familia, convirtiéndolo en el cuarto estudiante de su suburbio de Minneapolis en ser detenido por oficiales de inmigración en las últimas semanas.

Agentes federales detuvieron a Liam Conejo Ramos de un auto en marcha en la entrada de la casa familiar el martes por la tarde, según informó a la prensa el miércoles la superintendente de las Escuelas Públicas de Columbia Heights, Zena Stenvik. Los oficiales le ordenaron que llamara a la puerta de su casa para ver si había otras personas dentro, «esencialmente usando a un niño de 5 años como cebo», añadió.

El padre le dijo a la madre del niño, quien se encontraba dentro de la vivienda y cuyo nombre no ha sido revelado, que no abriera la puerta, según declaró Stenvik a la prensa el jueves. La familia, que llegó a Estados Unidos en 2024, tiene un caso de asilo activo y no se le ha ordenado abandonar el país, añadió Stenvik.

«¿Por qué detener a un niño de 5 años?», preguntó. «No pueden decirme que este niño va a ser clasificado como un delincuente violento».

La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, declaró que «ICE NO tenía como objetivo a un menor». Añadió que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) estaba arrestando al padre del menor , Adrian Alexander Conejo Arias, quien, según McLaughlin, es de Ecuador y se encuentra sin permiso en Estados Unidos. Huyó a pie, «abandonando a su hijo», añadió.

“Para la seguridad del niño, uno de nuestros oficiales de ICE permaneció con el niño mientras los otros oficiales detenían a Conejo Arias”, dijo McLaughlin, y agregó que a los padres se les da la opción de ser removidos con sus hijos o colocarlos con una persona de su elección.

Minnesota se ha convertido en un foco importante de las redadas federales de inmigración. Greg Bovino , funcionario de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU., quien ha sido la figura principal de estas medidas, afirmó que los agentes de inmigración han realizado cerca de 3000 arrestos en Minnesota en las últimas seis semanas.

Otros se ofrecieron a llevarse al niño.

Stenvik sugirió que el padre no huyó. Dijo que otro adulto que vive en la casa estaba afuera cuando se llevaron al padre y al hijo, pero que los agentes no quisieron dejar a Liam con esa persona. El DHS no respondió de inmediato a un correo electrónico enviado el jueves preguntando si Conejo Arias había solicitado quedarse con su hijo.

Mary Granlund, presidenta de la junta escolar de las Escuelas Públicas de Columbia Heights, dijo a los periodistas el jueves que les había dicho a los agentes que se llevaría al niño antes de irse con él.

Rachel James, concejala de Columbia Heights y residente cerca de la familia, dijo que vio a otro vecino del otro lado de la calle decirles a los agentes que tenían documentos que los autorizaban a cuidar de Liam en nombre de los padres. Los agentes los ignoraron, dijo James.

El abogado de la familia, Marc Prokosch, declaró el jueves que Liam y su padre fueron llevados a una cárcel de inmigración en Dilley, Texas, y que supone que se encuentran en una celda de detención familiar . Añadió que no han podido tener contacto directo con ellos.

«Estamos analizando nuestras opciones legales para ver si podemos liberarlos ya sea a través de algunos mecanismos legales o mediante presión moral», dijo en una conferencia de prensa.

El vicepresidente JD Vance se reunió el jueves con los líderes de Minneapolis y dijo que escuchó la «terrible historia», pero luego se enteró de que el niño solo fue detenido, no arrestado.

«Bueno, ¿qué se supone que deben hacer? ¿Se supone que deben dejar que un niño de 5 años muera congelado? ¿No se supone que deben arrestar a un inmigrante ilegal en los Estados Unidos de América?», dijo Vance, señalando que es padre de un niño de 5 años.

A Vance no se le preguntó por qué los oficiales de inmigración supuestamente no dejarían al niño con el otro adulto que vive en la casa y se ofrecieron a llevárselo.

Condiciones en la cárcel de Dilley

Las familias reportan que los niños están desnutridos, extremadamente enfermos y sufriendo profundamente debido a la prolongada detención en la cárcel de Dilley, donde las condiciones son peores que nunca, declaró Leecia Welch, asesora legal principal de Children’s Rights. Welch visitó el centro la semana pasada como parte de una demanda sobre el bienestar de los niños inmigrantes bajo custodia federal.

“El número de niños se había disparado y un número significativo de ellos había estado detenido durante más de 100 días”, declaró Welch. En diciembre, la administración reconoció que unos 400 niños habían enfrentado detenciones prolongadas.

“Casi todos los niños con los que hablamos estaban enfermos”, dijo Welch.

Estudiantes se quedaron en casa luego de que sus compañeros fueron detenidos

Las Escuelas Públicas de Columbia Heights cuentan con cinco escuelas y aproximadamente 3400 estudiantes desde preescolar hasta 12.º grado, según su sitio web. La mayoría proviene de familias inmigrantes, afirmó Stenvik.

Antes de Liam, un joven de 17 años fue secuestrado el martes cuando se dirigía a la escuela, y también secuestraron a un joven de 10 y a otro de 17 años, dijo Stenvik. La asistencia ha disminuido en las últimas dos semanas, incluyendo un día en el que aproximadamente un tercio de los estudiantes no asistieron a la escuela, añadió.

“Durante las últimas semanas, los agentes de ICE han estado recorriendo nuestros vecindarios, rodeando nuestras escuelas, siguiendo nuestros autobuses, entrando a nuestro estacionamiento varias veces y llevándose a nuestros niños”, dijo Stenvik, y agregó que esto está causando un “trauma”.

Ella Sullivan, la maestra de Liam, lo describió como “amable y cariñoso”.

“Sus compañeros lo extrañan”, dijo. “Y lo único que quiero es que esté a salvo y de vuelta aquí”.