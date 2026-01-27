La DC Delegada Eleanor Holmes Norton planea jubilarse al final de su mandato

En una declaración del martes, Norton dijo que es hora de «elevar a la próxima generación de líderes».

“Aunque he decidido no buscar la reelección, nunca flaquearé en mi compromiso con los residentes que he defendido durante tanto tiempo”, dijo. “Seguiré sirviendo como la Guerrera en el Capitolio de DC hasta el final de mi mandato actual”.

Norton, de 88 años, había presentado un informe de despido ante la Comisión Federal Electoral, lo que se hace comúnmente cuando un funcionario público está terminando una campaña de reelección.