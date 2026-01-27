Un investigador describe el intenso tráfico aéreo en el momento de la colisión mortal en el aire cerca de Washington D. C

Un controlador de tráfico aéreo se sintió un poco abrumado por la cantidad de aeronaves alrededor del aeropuerto Reagan minutos antes de que un avión de American Airlines chocara en el aire el año pasado con un helicóptero Black Hawk del Ejército, matando a 67 personas, dijo el martes un investigador en una audiencia de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte para determinar los factores más importantes del accidente.

Durante las primeras etapas de la audiencia, surgieron algunos temas: el piloto del avión no recibió ninguna advertencia sobre el helicóptero y el espacio aéreo estaba abarrotado la noche del 29 de enero de 2025.

“No será un día fácil”, dijo Todd Inman, miembro de la junta directiva de la NTSB, en su discurso inaugural. “No hay una sola persona a la que culpar por esto. Se trató de problemas sistémicos que afectan a múltiples organizaciones”.

Todos a bordo del avión, que volaba desde Wichita, Kansas, y del helicóptero, murieron cuando ambos aviones colisionaron y se precipitaron al gélido río Potomac. Fue el accidente aéreo más mortífero en suelo estadounidense desde 2001.

La Administración Federal de Aviación (FAA) implementó varios cambios tras el accidente para garantizar que helicópteros y aviones ya no compartan el mismo espacio aéreo alrededor de la capital del país, y la semana pasada los declaró permanentes . La NTSB recomendará medidas adicionales, y las familias de las víctimas han expresado su esperanza de que esto conduzca a un cambio significativo.

La presidenta de la NTSB, Jennifer Homendy, dijo que no podía creer que la FAA no se diera cuenta de que la ruta del helicóptero en uso durante el accidente no proporcionaba una separación adecuada de los aviones que aterrizaban en la pista secundaria de Reagan.

“Sabemos que con el tiempo se plantearon inquietudes reiteradas, que no fueron escuchadas, que fueron silenciadas —como quieran decirlo— atrapadas en la burocracia de una organización muy grande”, dijo Homendy. “Recomendaciones reiteradas a lo largo de los años”.

La investigadora de la NTSB, Katherine Wilson, dijo que un controlador de tráfico aéreo se sintió «un poco abrumado» cuando el volumen de tráfico aumentó a 10 aeronaves unos 10 a 15 minutos antes de la colisión, pero luego «sintió que el volumen era manejable cuando uno o dos helicópteros abandonaron el espacio aéreo».

Sin embargo, unos 90 segundos antes de la colisión, dijo Wilson, «el volumen de tráfico aumentó a un máximo de 12 aeronaves, compuestas por siete aviones y cinco helicópteros. La comunicación por radio mostró que el controlador local estaba cambiando su enfoque entre aeronaves en vuelo, en tierra y en tránsito».

La carga de trabajo “redujo su conocimiento de la situación”, dijo Wilson.

Los investigadores de la NTSB mostraron una animación de video para demostrar lo difícil que habría sido para los pilotos de ambas aeronaves localizarse mutuamente entre las luces de Washington. La animación también mostró cómo los parabrisas de ambas aeronaves y las gafas de visión nocturna de la tripulación del helicóptero dificultaban la visibilidad.

Algunas personas fueron escoltadas fuera de la sala, incluidas dos llorando, mientras comenzaba una animación de los vuelos. Varios entraron al auditorio con camisetas negras con los nombres de las víctimas del accidente.

“Espero que veamos un camino claro a través de las recomendaciones que ofrecen para asegurar que esto no vuelva a suceder”, dijo Rachel Feres, quien perdió a su primo Peter Livingston, a su esposa y a sus dos hijas pequeñas en el accidente, antes de la audiencia. “Que nadie más tenga que despertar y enterarse de que una rama entera de su árbol genealógico ha desaparecido, o que su esposa ha fallecido, o que su hijo ha fallecido. Eso es lo que espero que salga de esto. Espero que tengamos claridad y urgencia”.

Si eso sucede o no dependerá de cómo respondan el Congreso, el Ejército y la administración Trump tras la audiencia. Las familias de las víctimas afirman que mantendrán la presión sobre las autoridades para que actúen.

Las jóvenes Alydia y Everly Livingston se encontraban entre los 28 miembros de la comunidad de patinaje artístico que fallecieron en el accidente. Muchos de ellos se encontraban en Wichita para una competición nacional de patinaje y un campamento de desarrollo.

La NTSB ya ha explicado muchos factores clave que contribuyeron al accidente y ha detallado lo ocurrido esa noche . Esto incluye una ruta de helicóptero mal diseñada más allá del aeropuerto Reagan, el hecho de que el Black Hawk volara 23,7 metros (78 pies) más alto de lo debido, las advertencias que la FAA ignoró en los años previos y la decisión del Ejército de desactivar un sistema clave que habría transmitido la ubicación del helicóptero con mayor claridad.

Tras la colisión de Washington D. C., se produjeron varios accidentes de alto perfil y situaciones de riesgo , lo que alarmó a los viajeros. Sin embargo, las estadísticas de la NTSB muestran que el número total de accidentes el año pasado fue el más bajo desde la pandemia de COVID-19 en 2020, con 1405 en todo el país.