Juez federal decidirá si Kilmar Abrego García debe regresar a custodia de inmigración

Un juez federal escuchará el lunes argumentos sobre si Kilmar Abrego García debe ser devuelto a la custodia de inmigración después de estar libre por poco más de una semana.

Ábrego García, cuya deportación por error a El Salvador se ha convertido en un foco de controversia para ambos bandos en el debate migratorio, se encontraba en detención migratoria desde agosto. Durante ese tiempo, el gobierno anunció que planeaba deportarlo a Uganda, Esuatini, Ghana y, más recientemente, Liberia . Sin embargo, las autoridades no han hecho ningún esfuerzo por deportarlo al único país al que ha accedido: Costa Rica. La jueza federal de distrito Paula Xinis, en Maryland, incluso acusó al gobierno de engañarla al afirmar falsamente que Costa Rica no estaba dispuesta a recibirlo.

«La negativa persistente del gobierno a reconocer a Costa Rica como una opción viable de expulsión, sus amenazas de enviar a Abrego García a países africanos que nunca aceptaron recibirlo y su tergiversación ante la Corte de que Liberia es ahora el único país disponible para Abrego García, todo refleja que cualquiera que fuera el propósito detrás de su detención, no fue por el ‘propósito básico’ de una expulsión oportuna a un tercer país», escribió.

La orden de Xinis del 11 de diciembre de que Abrego García fuera liberado de la custodia de inmigración también concluyó que el juez de inmigración que escuchó su caso en 2019 no había emitido una orden de deportación de los EE. UU. y que no puede ser deportado a ningún lugar sin una orden de deportación.

Abrego García tiene esposa e hijo estadounidenses y ha vivido en Maryland durante años, pero emigró a Estados Unidos ilegalmente desde El Salvador cuando era adolescente. En 2019, un juez de inmigración le otorgó protección contra la deportación a su país de origen, al determinar que allí corría peligro por parte de una pandilla que había atacado a su familia. En marzo, fue deportado por error. Las autoridades estadounidenses se resistieron a las peticiones de que regresara hasta que la Corte Suprema se pronunció. Sin embargo, las autoridades han declarado que no puede permanecer en Estados Unidos y han prometido deportarlo a un tercer país .

En presentaciones de la semana pasada, los abogados del gobierno argumentaron que, con o sin una orden final de deportación, todavía están trabajando para deportar a Abrego García, para que puedan detenerlo legalmente durante el proceso.

“Si no hay una orden final de deportación, los procedimientos de inmigración continúan y el peticionario está sujeto a detención previa a la orden final”, escribieron.

Mientras tanto, los abogados de Abrego García citaron un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que dice que “debido a que los procedimientos de inmigración ‘son civiles, no penales’, la detención debe ser ‘no punitiva’”. Argumentaron que en el caso de Abrego García, la detención es punitiva porque el gobierno quiere que se le permita retenerlo indefinidamente sin un plan viable para deportarlo.

“Si la detención migratoria no cumple el propósito legítimo de efectuar una expulsión razonablemente previsible, es punitiva, potencialmente indefinida e inconstitucional”, escribieron.