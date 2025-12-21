Muere mujer tras ser atropellada

Una colisión fatal en Silver Spring, Maryland, le quitó la vida a un peatón el viernes por la mañana.

A las 6:12 a. m., en la zona de las avenidas Georgia y Silver Spring, la policía y el Cuerpo de Bomberos del Condado de Montgomery acudieron a atender un choque entre un vehículo y un peatón. El conductor del vehículo permaneció en el lugar, y la mujer atropellada fue trasladada a un hospital de la zona, donde falleció posteriormente.

La policía todavía está investigando el accidente.