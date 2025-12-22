El actor James Ransone, conocido por su papel en ‘The Wire’, muere a los 46 años

James Ransone, el actor que interpretó a Ziggy Sobotka en la serie de HBO «The Wire» y apareció en muchos otros programas de televisión y películas, falleció. Tenía 46 años.

La oficina del médico forense del condado de Los Ángeles dijo en registros en línea que Ransone murió por suicidio el viernes.

Los créditos cinematográficos de Ransone incluyen “It: Capítulo Dos”, “The Black Phone” y “Black Phone 2”, y apareció en programas de televisión como el drama policial “Bosch” y “Poker Face”.

El domingo se dejaron mensajes a los representantes de Ransone, así como a un portavoz de la oficina del médico forense, solicitando comentarios.