Juez de VA prohíbe nombramientos de Youngkin para junta universitaria rechazados por demócratas del Senado

Un juez ordenó que ocho miembros de la junta universitaria pública designados por el gobernador republicano Glenn Youngkin fueran removidos de sus cargos en una victoria para los demócratas del Senado de Virginia que rechazaron a los designados en una votación del comité en junio.

El juez del Tribunal de Circuito de Fairfax, Jonathan D. Frieden, separó a los miembros recién nombrados de sus puestos en las juntas directivas de la Universidad de Virginia, la Universidad George Mason y el Instituto Militar de Virginia. Su orden se produjo a petición de nueve senadores demócratas de Virginia que presentaron una demanda el mes pasado solicitando medidas inmediatas contra los presidentes de las juntas universitarias, también conocidos como rectores o presidentes.

Los nueve senadores argumentaron que a pesar de que el comité legislativo rechazó la membresía de los ocho miembros de la junta, los presidentes de la junta habían continuado reconociéndolos como miembros, y Frieden estuvo de acuerdo.

“Aquí, el interés público se sirve protegiendo el poder de la legislatura electa para confirmar o rechazar a los designados por el gobernador”, escribió Frieden en una carta de opinión sobre su orden.

Un abogado que representa a los rectores de la junta dijo ante el tribunal que, si no tenía éxito, tenía la intención de apelar la orden de Frieden.

El caso surge en medio de los esfuerzos de la Casa Blanca por reestructurar la educación superior , con un enfoque en la DEI (Diversidad, Igualdad e Igualdad). Las universidades de Virginia y de todo Estados Unidos se han convertido recientemente en un foco de tensión política entre los líderes académicos y el gobierno federal, con las juntas directivas en el centro de estas disputas.

La división política y cultural en la educación superior sólo ha intensificado los conflictos sobre quién puede tener un lugar en la mesa para las votaciones críticas de la junta que podrían dar forma al futuro de esas instituciones.

En junio, el presidente de la Universidad de Virginia, Jim Ryan, renunció después de que el Departamento de Justicia presionara para su destitución. A principios de este mes, la administración Trump inició una investigación sobre derechos civiles en relación con las prácticas de contratación de la Universidad George Mason. La junta directiva de George Mason se reunirá a finales de esta semana.

Y a principios de este año, la junta directiva del Instituto Militar de Virginia destituyó a su presidente, el mayor general retirado del ejército Cedric T. Wins. Su mandato como presidente se caracterizó por la implementación de iniciativas de diversidad, que se enfrentaron al rechazo de algunos exalumnos conservadores.

El mes pasado, el Comité de Privilegios y Elecciones del Senado de Virginia se reunió en una sesión extraordinaria y decidió no aprobar los nombramientos de ocho universidades por parte de Youngkin, entre ellos el ex fiscal general de Virginia, Ken Cuccinelli II, y Caren Merrick, ex secretaria de Comercio de Youngkin . Según la Constitución estatal, todos los nombramientos de gobernadores están sujetos a la confirmación de la Asamblea General.

Después de la votación, el líder de la mayoría demócrata del Senado, Scott Surrovell, escribió una carta a todos los presidentes de las juntas, recordándoles que las personas designadas deben ser aprobadas por la legislatura.

Pero el fiscal general republicano Jason Miyares también escribió a los jefes de las juntas universitarias, aconsejándoles que los miembros designados debían permanecer en los órganos de gobierno porque sólo un comité, no toda la Asamblea General del estado, había votado para rechazarlos.

Mark Stancil, un abogado que representa a los senadores demócratas, argumentó que la orientación del fiscal general era incorrecta.

“Su posición contradice el texto de la Constitución, el texto del estatuto que los rige y décadas de práctica de larga data”, escribió en un expediente judicial.

Christopher Michel, en representación de los rectores, respondió que si la Constitución establece que la legislatura tiene el poder de rechazar a los designados, eso significaría la legislatura en pleno y no un comité.

“La Asamblea General es un órgano de dos cámaras”, dijo Michel.

Michel cuestionó además si los senadores de Virginia cumplían con los requisitos legales necesarios para que un juez destituyera inmediatamente a los miembros de la junta. Afirmó que los senadores de Virginia habían demandado a las personas equivocadas y que los rectores no representaban a los miembros que habían sido destituidos. A su vez, Stancil argumentó ante el tribunal que los rectores son responsables de celebrar reuniones y contar los votos.

Frieden dijo en su carta que los rectores sí tenían culpabilidad en el caso, escribiendo: “Como persona que preside esas reuniones, cada uno… es responsable de reconocer a los miembros que deseen hablar y de reconocer y anunciar los votos de los miembros”.

Dentro de la sala, Surovell, el senador estatal Kannan Srinivasan y el fiscal general adjunto Theo Stamos se sentaron entre los escaños. Surovell declaró a un grupo de periodistas fuera de la sala que los demócratas estatales tenían la responsabilidad de contraatacar.

“Estas juntas simplemente no parecen muy interesadas en acatar ninguna ley ni en escuchar lo que dice la entidad que las controla”, dijo. “Esta audiencia de hoy tiene como objetivo asegurar que exista un estado de derecho en Virginia: que se cumplan las leyes y que se escuche al Senado”.