Un hombre se enfrenta a la ejecución por disparar fatalmente a su exnovia y a su nuevo novio.

Un hombre de Texas que en un momento escapó de la custodia y estuvo prófugo durante tres días tras ser sentenciado a muerte por disparar fatalmente a su exnovia y a su nuevo novio hace casi 27 años fue programado el miércoles para ser la primera persona ejecutada en Estados Unidos este año.

Charles Victor Thompson fue condenado por el asesinato a tiros en abril de 1998 de su exnovia, Glenda Dennise Hayslip, de 39 años, y de su nuevo novio, Darren Keith Cain, de 30, en su apartamento en el suburbio de Tomball, en Houston.

Thompson, de 55 años, tenía previsto recibir una inyección letal el miércoles por la noche en la penitenciaría estatal de Huntsville.

Los fiscales dicen que Thompson y Hayslip habían estado involucrados sentimentalmente durante un año, pero se separaron después de que Thompson «se volvió cada vez más posesivo, celoso y abusivo».

Según los registros judiciales, Hayslip y Cain eran novios cuando Thompson llegó al apartamento de Hayslip y empezó a discutir con Cain alrededor de las 3 de la madrugada de la noche de los asesinatos. Se llamó a la policía y le ordenaron a Thompson que abandonara el complejo de apartamentos. Thompson regresó tres horas después y disparó a Hayslip y Cain, quienes murieron en el lugar. Hayslip falleció en el hospital una semana después.

“Las familias Hayslip y Cain han esperado más de veinticinco años para que se haga justicia”, dijeron los fiscales de la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Harris en documentos judiciales.

Los abogados de Thompson han solicitado a la Corte Suprema de Estados Unidos la suspensión de su ejecución, argumentando que no se le permitió refutar ni confrontar las pruebas de la fiscalía que concluyeron que Hayslip murió por una herida de bala en el rostro. Los abogados de Thompson han argumentado que Hayslip falleció debido a la atención médica deficiente que recibió tras el tiroteo, lo que le provocó daño cerebral grave por la falta de oxígeno tras una intubación fallida.

La Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas rechazó el lunes la solicitud de Thompson de conmutar su sentencia de muerte por una pena menor.

«Si hubiera podido plantear una duda razonable sobre la causa de la muerte de la Sra. Hayslip, no sería culpable de asesinato capital», dijeron los abogados de Thompson en documentos judiciales ante la Corte Suprema.

Los fiscales dijeron que un jurado ya rechazó el reclamo y concluyó, según la ley estatal, que Thompson es responsable de la muerte de Hayslip porque «no habría ocurrido si no fuera por su conducta».

La familia de Hayslip había demandado a uno de sus médicos, alegando que la negligencia médica durante su tratamiento le causó muerte cerebral. En 2002, un jurado falló a favor del médico.

La sentencia de muerte de Thompson fue revocada y se celebró un nuevo juicio en noviembre de 2005. Un jurado ordenó nuevamente que muriera por inyección letal.

Poco después de ser resentenciado, Thompson escapó de la Cárcel del Condado de Harris en Houston saliendo por la puerta principal prácticamente sin que los agentes lo detuvieran. Thompson declaró posteriormente a The Associated Press que, tras reunirse con su abogado en una pequeña celda de interrogatorio, se quitó las esposas y el uniforme naranja de la cárcel y salió de la habitación, que no estaba cerrada con llave. Thompson mostró una placa de identificación hecha con su tarjeta de identificación de la prisión para pasar a varios agentes.

“Pude oler los árboles, sentir el viento en el pelo, la hierba bajo los pies, ver las estrellas por la noche. Me transportó directamente a la infancia, al estar al aire libre en una noche de verano”, dijo Thompson sobre sus tres días prófugo durante una entrevista con AP en 2005. Fue arrestado en Shreveport, Luisiana, mientras intentaba gestionar transferencias bancarias de dinero desde el extranjero para poder llegar a Canadá.

Si se lleva a cabo la ejecución , Thompson sería la primera persona ejecutada este año en Estados Unidos. Históricamente, Texas ha llevado a cabo más ejecuciones que cualquier otro estado, aunque Florida tuvo el mayor número en 2025, con 19.