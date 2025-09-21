Hospitalizan a mujer tras incendio en apartamento

Una mujer está en el hospital después de un incendio en su edificio de apartamentos en el sureste de DC el viernes por la mañana.

El Departamento de Bomberos y Servicios Médicos de Emergencia de DC dijo que recibieron una llamada después de las 10:50 a. m. para ir al bloque 2700 de Jasper Street por un informe de un incendio en el tercer piso de un edificio de apartamentos de tres pisos.

Apagaron el fuego al llegar. La mujer fue trasladada a un hospital para su evaluación.

Zackary Battle estaba cerca del complejo de apartamentos Knox Hill Senior en Jasper Street el viernes por la mañana cuando vio el humo.

«No perdí el tiempo porque sabía que todavía había gente ahí dentro», dijo Battle. «Subí corriendo al tercer piso. Escuché a un hombre… Dijo: ‘Necesito ayuda. Mi esposa está atrapada’. Así que fui hacia allá y entré al apartamento».

Una vez dentro, Battle pudo ayudar a sacar a la esposa de Arthur Dyson.

NBC 4 informó que los demás residentes del edificio, muchos de ellos con problemas de salud y movilidad, fueron evacuados a una estación de policía cercana.

Muchos pudieron regresar al anochecer. La Cruz Roja está ayudando a quienes necesitan alojamiento temporal debido a los daños.

La causa del incendio sigue bajo investigación.