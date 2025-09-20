Arrestan a mujer por apuñalar a su abuela y herir a un familiar

La policía del condado de Prince George, Maryland, puso fin a una búsqueda de varios días y arrestó a una mujer de Waldorf acusada de apuñalar a muerte a su abuela y de herir a un miembro de la familia.

Breante Thomas, de 28 años, fue arrestado el jueves y enfrenta cargos de asesinato en primer y segundo grado, intento de asesinato en primer y segundo grado y otros cargos relacionados.

Según la policía , los oficiales llegaron a la cuadra 500 de Bonhill Drive para un control de bienestar aproximadamente a la 1:50 p. m. del domingo.

Allí encontraron a Helen Thomas, de 81 años y abuela de Breante Thomas, con múltiples puñaladas. Helen Thomas falleció en el lugar. La policía también encontró a otro familiar apuñalado, quien, según informaron, se encontraba en estado crítico pero estable.

Durante su audiencia de fianza el viernes, el abogado de Breante Thomas, Thomas Mooney, renunció a la lectura formal de los cargos contra su cliente y solicitó al tribunal que realizara una evaluación de salud mental y una evaluación de competencia para Thomas.

El juez estuvo de acuerdo.

Breante Thomas permanecerá en la cárcel sin derecho a fianza.