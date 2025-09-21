La fiesta de lanzamiento del álbum ‘The Life of a Showgirl’ de Swift llegará a los cines AMC

Taylor Swift regresará a la pantalla grande el próximo mes y los fanáticos ya están haciendo fila para conseguir entradas.

AMC Theatres anunció el viernes que organizará una fiesta de lanzamiento del 12º álbum de estudio de Swift, “ The Life of a Showgirl ”, que se lanzará el 3 de octubre.

El programa de casi 90 minutos, acertadamente titulado «La Fiesta Oficial de Estreno de una Showgirl», se presentará en los 540 cines AMC de Estados Unidos del 3 al 5 de octubre, según informó la compañía. AMC también lo emitirá ese fin de semana en México, Canadá y toda Europa.

«Parece que es hora de quitarse ese atuendo del Eras Tour o ese cárdigan naranja», escribió Swift en una publicación de Instagram, y luego agregó: «Bailar es opcional, pero se recomienda encarecidamente».

“ The Life of a Showgirl ” sigue a “ The Tortured Poets Department ” del año pasado y la gira récord de Swift , que recaudó más de 2.200 millones de dólares en dos años y cinco continentes, convirtiéndola en la gira con mayor recaudación de todos los tiempos.

Tras la gira, Swift se asoció con AMC y estrenó una película de concierto, que tuvo el mayor estreno hasta la fecha. Al trabajar directamente con AMC Theatres, evitó los estudios de Hollywood.

Esta vez, AMC lanzará un video musical de una de las canciones de su nuevo álbum, «The Fate of Ophelia».

Los cinéfilos también podrán ver imágenes tras bambalinas de Swift, conocida por crear complejos videos musicales . También se emitirán otros videos con letras y reflexiones personales inéditas de Taylor sobre las canciones, según AMC.

Las entradas están disponibles en línea.

“The Life of the Showgirl” es el primer lanzamiento de Swift desde que recuperó el control de toda su obra. La estrella del pop anunció en mayo que adquirió el catálogo de grabaciones de sus primeros seis álbumes a la firma de capital privado Shamrock Capital, su último propietario.

El prometido de Swift, el ala cerrada de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce, y su hermano, el ex centro de los Philadelphia Eagles, Jason Kelce, ayudaron a lanzar el nuevo álbum al presentarla en su podcast «New Heights» en agosto.

Swift y Travis Kelce anunciaron su compromiso a finales de ese mes.