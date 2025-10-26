Hondureño muere en VA mientras huía de agentes de ICE

Un ciudadano hondureño de 24 años fue atropellado y asesinado en una carretera cuando intentaba escapar de agentes de ICE que detuvieron su vehículo, dijeron las autoridades.

José Castro-Rivera estaba en un vehículo que se detuvo en la I-264 en dirección este en Virginia alrededor de las 11 a.m. hora local del jueves, según la Policía Estatal de Virginia, que estaba respondiendo a un informe de un accidente entre un vehículo y un peatón en el intercambio de Military Highway.

Cuando llegaron, los agentes encontraron a un hombre adulto que había sido atropellado por una camioneta Ford modelo 2002. El hombre fue identificado como Rivera y fue declarado muerto en el lugar.

Una investigación preliminar de VSP determinó que estaba “huyendo de una persecución iniciada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos cuando salió de su vehículo e intentó cruzar la carretera interestatal”.

Los funcionarios de VSP no estuvieron involucrados en la persecución, pero están investigando el accidente peatonal, que sigue bajo investigación.

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos dijo que ICE detuvo el vehículo en el que viajaba el ciudadano hondureño como «parte de una operación de control de inmigración específica y basada en inteligencia».

Tras determinar que los ocupantes se encontraban ilegalmente en Estados Unidos, los agentes comenzaron a detener a los ocupantes del vehículo. Sin embargo, uno de ellos, José Castro Rivera, opuso una fuerte resistencia y huyó del lugar hacia una carretera concurrida, lo que supuso un grave riesgo para su seguridad y la del público en general. Desafortunadamente, un vehículo que pasaba por allí atropelló a Castro Rivera.

Uno de los oficiales de ICE le practicó RCP a Castro-Rivera antes de morir, dijo el portavoz del DHS.

“El oficial luego informó a los tres extranjeros detenidos que su amigo había fallecido”, dijo el portavoz del DHS.

En las últimas semanas se han producido medidas represivas a nivel federal en todo el país .

A principios de esta semana , nueve inmigrantes de África sospechosos de estar en el país ilegalmente fueron detenidos por agentes de Inmigración y Control de Aduanas durante lo que el DHS llamó una «operación de cumplimiento de la ley dirigida y basada en inteligencia en Canal Street en la ciudad de Nueva York centrada en la actividad delictiva relacionada con la venta de productos falsificados».

ICE deportó a unas 140 personas a Venezuela en su último vuelo de deportación el 15 de octubre.