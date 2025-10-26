El Pentágono acepta una donación para ayudar a pagar a los militares durante el cierre del gobierno.

El Pentágono confirmó el viernes que aceptó un regalo anónimo de 130 millones de dólares para ayudar a pagar a los miembros de las fuerzas armadas durante el cierre del gobierno , lo que planteó cuestiones éticas después de que el presidente Donald Trump anunció que un amigo había ofrecido el regalo para sufragar cualquier déficit.

Aunque cuantioso e inusual, el obsequio representa una pequeña contribución a los miles de millones necesarios para cubrir los salarios de los militares . La administración Trump informó al Congreso la semana pasada que utilizó 6.500 millones de dólares para cubrir la nómina . El próximo día de pago llegará esta semana, y no está claro si la administración volverá a transferir fondos para garantizar que los militares no se queden sin compensación.

«Eso es lo que yo llamo un patriota», dijo Trump durante un evento en la Casa Blanca el jueves cuando reveló el pago del donante.

El presidente se negó a nombrar a la persona, a quien llamó «un amigo mío», diciendo que el hombre no quería el reconocimiento.

El Pentágono confirmó el jueves que había aceptado la donación «bajo su autoridad general de aceptación de obsequios».

“La donación se realizó con la condición de que se utilizara para cubrir el costo de los salarios y beneficios de los militares”, declaró Sean Parnell, portavoz principal del Pentágono. “Agradecemos la ayuda de este donante después de que los demócratas optaran por retener el pago a las tropas”.

El Congreso se encuentra en un punto muerto por el cierre gubernamental, que se encamina a convertirse en uno de los cierres federales más largos de la historia, en su vigésimo cuarto día. Ni los republicanos, que controlan la Cámara de Representantes y el Senado, ni los demócratas, en minoría, están dispuestos a ceder en su amplio impasse sobre la financiación de la atención médica .

Cierre del gobierno AP tiene periodistas en todo el país cubriendo el cierre del gobierno federal. ¿Qué preguntas les tiene?

El pago a los militares es una preocupación clave entre los legisladores de ambos partidos, además de un punto de influencia política. La administración Trump desvió 8 mil millones de dólares de los fondos de investigación y desarrollo militar para cubrir la nómina la semana pasada, garantizando así que la compensación militar no caducara.

Pero no está claro si la administración Trump estará dispuesta -o podrá- a transferir dinero nuevamente la próxima semana a medida que aumentan las tensiones por el cierre prolongado.

Si bien los 130 millones de dólares son una suma considerable, cubrirían solo una fracción de los miles de millones necesarios para los salarios militares. Trump afirmó que la donación era para cubrir cualquier déficit.

Lo que no está claro, sin embargo, son las regulaciones en torno a este tipo de donaciones.

«Eso es una locura», dijo Max Stier, presidente y director ejecutivo de Partnership for Public Service, una organización no partidista centrada en el gobierno federal.

“Se trata del pago de nuestros servicios uniformados como si alguien pagara la cuenta del bar”.

Cuestionó la legalidad de la donación y pidió más transparencia al respecto.

La política del Pentágono establece que las autoridades “deben consultar con su funcionario de ética correspondiente antes de aceptar un obsequio con un valor superior a 10 000 dólares para determinar si el donante está involucrado en algún reclamo, acción de adquisición, litigio u otros asuntos particulares que involucren al Departamento y que deban considerarse antes de aceptar el obsequio”.